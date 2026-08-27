Pronóstico

Tormentas, chaparrones y una máxima de 22 °C este jueves en la ciudad de Santa Fe

La ciudad de Santa Fe comenzó este jueves con 15,7 °C, cielo mayormente nublado y una humedad del 97%. El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada con probabilidad de tormentas aisladas y chaparrones, temperaturas de entre 16 y 22 °C y ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h.