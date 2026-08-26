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De qué se trata el espacio que busca repensar el futuro de Santo Tomé y sumar la voz de los vecinos

El espacio Santo Tomé 360 propone generar instancias de participación para escuchar las necesidades, ideas y propuestas de los vecinos y sumarlas al debate sobre el futuro de la ciudad. El concejal Rodrigo “Tata” Alvizo explicó sus objetivos y anticipó los próximos encuentros, que abordarán distintas problemáticas locales.

La iniciativa busca incorporar distintas miradas a la discusión local. Crédito: Fernando Nicola.La iniciativa busca incorporar distintas miradas a la discusión local. Crédito: Fernando Nicola.
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En diálogo con Primera Mañana, Rodrigo “Tata” Alvizo, concejal de Santo Tomé, realizó un análisis de la situación que atraviesa la ciudad y habló sobre los desafíos que enfrenta de cara a los próximos años. Durante la entrevista, también hizo un balance del espacio Santo Tomé 360, pensado para conocer las inquietudes de los vecinos y convertirlas en propuestas.

La iniciativa busca generar un intercambio directo con la comunidad y sumar distintas miradas a la discusión sobre el futuro de Santo Tomé. “Veíamos que la plataforma electoral no alcanza solamente o los equipos técnicos no alcanzan solamente para generar propuestas, sino que hace falta escuchar al vecino”, sostuvo.

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En ese sentido, el concejal destacó la participación registrada en el último encuentro, dedicado a la seguridad. “Diseñamos estas jornadas para que los políticos hablemos menos y escuchemos más”, afirmó.

La convocatoria reunió a unas 120 personas, incluso pese a las condiciones climáticas. Para Alvizo, esa participación refleja el interés de los habitantes por involucrarse en los problemas cotidianos y aportar posibles soluciones.

Seguridad

Durante la jornada se analizaron distintas alternativas que podrían implementarse desde el ámbito municipal. Entre ellas, mencionó la creación de observatorios de seguridad ciudadana y sistemas de monitoreo que permitan contar con información precisa sobre los hechos delictivos. “Si no tenemos datos duros de dónde acontecen, no vamos a poder llevar adelante políticas públicas”, planteó.

También consideró necesario fortalecer la organización de los vecinos que ya utilizan alarmas comunitarias y grupos de WhatsApp, además de mejorar la coordinación entre esas herramientas, el municipio, las salas de monitoreo y las fuerzas de seguridad.

Otra de las propuestas planteadas fue la creación de una guardia municipal preventiva, similar a las existentes en otras localidades. “Nos parece necesario la creación de una guardia como la que existe en Santa Fe o en Sauce Viejo”, señaló.

Servicios y obras

De igual manera, Alvizo cuestionó el estado actual de la infraestructura y los servicios municipales. Según sostuvo, durante los últimos años se produjo un deterioro que también alcanzó a las obras públicas, afirmando que en este momento “son inexistentes”.

En ese contexto, reclamó mayor transparencia en el manejo de los recursos y pidió explicaciones a la Secretaría de Hacienda. También mencionó distintas deudas que, según sus declaraciones, mantiene el municipio y cuestionó la situación de los trabajadores y de las familias más vulnerables. “Exigimos mayor transparencia”, sostuvo.

Alvizo destacó la importancia de escuchar las propuestas vecinales. Crédito: Guillermo Di Salvatore.Alvizo destacó la importancia de escuchar las propuestas vecinales. Crédito: Guillermo Di Salvatore.

Para el concejal, el problema también está relacionado con la ausencia de una estrategia sostenida para el desarrollo de Santo Tomé.

Planificación urbana y movilidad

Alvizo aseguró que la ciudad necesita avanzar hacia una planificación de mediano y largo plazo. En esa línea, mencionó el trabajo que realizan sobre un plan de ordenamiento urbano y otro de movilidad.

Entre las cuestiones a analizar ubicó la circulación vehicular, el estacionamiento, los sentidos de las calles y la incorporación de bicisendas. Asimismo señaló la necesidad de mejorar la sincronización de los semáforos y otros aspectos vinculados con el transporte. “Hay que tomar cartas en el asunto, pero hay que hacerlo de manera seria y planificar a mediano y largo plazo”, afirmó.

Según explicó, algunas de estas medidas no necesariamente requieren grandes inversiones, sino decisiones de organización y planificación.

Los participantes plantearon ideas y propuestas sobre el futuro de la ciudad. Crédito: Guillermo Di Salvatore.Los participantes plantearon ideas y propuestas sobre el futuro de la ciudad. Crédito: Guillermo Di Salvatore.

El próximo encuentro

El dirigente confirmó que la próxima jornada estará dedicada a los servicios públicos y se realizará durante octubre. “En Santo Tomé todos los servicios públicos los presta el municipio”, explicó Alvizo al enumerar algunos de los temas que estarán sobre la mesa: agua, recolección de residuos, iluminación, desmalezado, poda y relleno sanitario.

La propuesta busca repetir el esquema de participación de los encuentros anteriores y sumar las inquietudes a la discusión sobre las políticas para la ciudad. “Cuando el vecino de a pie te dice, ‘No, pero esto debería ir por acá’, uno abre los ojos y lo mejor que podés hacer es escuchar e incorporarlo a la plataforma”, expresó.

En ese sentido, destacó que los encuentros con vecinos le permiten conocer de primera mano las dificultades que atraviesan y utilizar esas experiencias como insumo para elaborar propuestas.

Para Alvizo, el desafío pasa por recuperar la presencia del Estado municipal y mejorar su capacidad de respuesta. “Necesitamos un Estado presente, pero que sea eficiente y eficaz a la hora de administrar los recursos”, concluyó.

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