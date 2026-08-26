Participación ciudadana

De qué se trata el espacio que busca repensar el futuro de Santo Tomé y sumar la voz de los vecinos

El espacio Santo Tomé 360 propone generar instancias de participación para escuchar las necesidades, ideas y propuestas de los vecinos y sumarlas al debate sobre el futuro de la ciudad. El concejal Rodrigo “Tata” Alvizo explicó sus objetivos y anticipó los próximos encuentros, que abordarán distintas problemáticas locales.