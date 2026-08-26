En diálogo con Primera Mañana, Rodrigo “Tata” Alvizo, concejal de Santo Tomé, realizó un análisis de la situación que atraviesa la ciudad y habló sobre los desafíos que enfrenta de cara a los próximos años. Durante la entrevista, también hizo un balance del espacio Santo Tomé 360, pensado para conocer las inquietudes de los vecinos y convertirlas en propuestas.
De qué se trata el espacio que busca repensar el futuro de Santo Tomé y sumar la voz de los vecinos
El espacio Santo Tomé 360 propone generar instancias de participación para escuchar las necesidades, ideas y propuestas de los vecinos y sumarlas al debate sobre el futuro de la ciudad. El concejal Rodrigo “Tata” Alvizo explicó sus objetivos y anticipó los próximos encuentros, que abordarán distintas problemáticas locales.
La iniciativa busca generar un intercambio directo con la comunidad y sumar distintas miradas a la discusión sobre el futuro de Santo Tomé. “Veíamos que la plataforma electoral no alcanza solamente o los equipos técnicos no alcanzan solamente para generar propuestas, sino que hace falta escuchar al vecino”, sostuvo.
En ese sentido, el concejal destacó la participación registrada en el último encuentro, dedicado a la seguridad. “Diseñamos estas jornadas para que los políticos hablemos menos y escuchemos más”, afirmó.
La convocatoria reunió a unas 120 personas, incluso pese a las condiciones climáticas. Para Alvizo, esa participación refleja el interés de los habitantes por involucrarse en los problemas cotidianos y aportar posibles soluciones.
Seguridad
Durante la jornada se analizaron distintas alternativas que podrían implementarse desde el ámbito municipal. Entre ellas, mencionó la creación de observatorios de seguridad ciudadana y sistemas de monitoreo que permitan contar con información precisa sobre los hechos delictivos. “Si no tenemos datos duros de dónde acontecen, no vamos a poder llevar adelante políticas públicas”, planteó.
También consideró necesario fortalecer la organización de los vecinos que ya utilizan alarmas comunitarias y grupos de WhatsApp, además de mejorar la coordinación entre esas herramientas, el municipio, las salas de monitoreo y las fuerzas de seguridad.
Otra de las propuestas planteadas fue la creación de una guardia municipal preventiva, similar a las existentes en otras localidades. “Nos parece necesario la creación de una guardia como la que existe en Santa Fe o en Sauce Viejo”, señaló.
Servicios y obras
De igual manera, Alvizo cuestionó el estado actual de la infraestructura y los servicios municipales. Según sostuvo, durante los últimos años se produjo un deterioro que también alcanzó a las obras públicas, afirmando que en este momento “son inexistentes”.
En ese contexto, reclamó mayor transparencia en el manejo de los recursos y pidió explicaciones a la Secretaría de Hacienda. También mencionó distintas deudas que, según sus declaraciones, mantiene el municipio y cuestionó la situación de los trabajadores y de las familias más vulnerables. “Exigimos mayor transparencia”, sostuvo.
Para el concejal, el problema también está relacionado con la ausencia de una estrategia sostenida para el desarrollo de Santo Tomé.
Planificación urbana y movilidad
Alvizo aseguró que la ciudad necesita avanzar hacia una planificación de mediano y largo plazo. En esa línea, mencionó el trabajo que realizan sobre un plan de ordenamiento urbano y otro de movilidad.
Entre las cuestiones a analizar ubicó la circulación vehicular, el estacionamiento, los sentidos de las calles y la incorporación de bicisendas. Asimismo señaló la necesidad de mejorar la sincronización de los semáforos y otros aspectos vinculados con el transporte. “Hay que tomar cartas en el asunto, pero hay que hacerlo de manera seria y planificar a mediano y largo plazo”, afirmó.
Según explicó, algunas de estas medidas no necesariamente requieren grandes inversiones, sino decisiones de organización y planificación.
El próximo encuentro
El dirigente confirmó que la próxima jornada estará dedicada a los servicios públicos y se realizará durante octubre. “En Santo Tomé todos los servicios públicos los presta el municipio”, explicó Alvizo al enumerar algunos de los temas que estarán sobre la mesa: agua, recolección de residuos, iluminación, desmalezado, poda y relleno sanitario.
La propuesta busca repetir el esquema de participación de los encuentros anteriores y sumar las inquietudes a la discusión sobre las políticas para la ciudad. “Cuando el vecino de a pie te dice, ‘No, pero esto debería ir por acá’, uno abre los ojos y lo mejor que podés hacer es escuchar e incorporarlo a la plataforma”, expresó.
En ese sentido, destacó que los encuentros con vecinos le permiten conocer de primera mano las dificultades que atraviesan y utilizar esas experiencias como insumo para elaborar propuestas.
Para Alvizo, el desafío pasa por recuperar la presencia del Estado municipal y mejorar su capacidad de respuesta. “Necesitamos un Estado presente, pero que sea eficiente y eficaz a la hora de administrar los recursos”, concluyó.