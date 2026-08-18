El próximo miércoles 19 de agosto se realizará la tercera jornada de Santo Tomé 360°, el ciclo de participación y propuestas para pensar la ciudad que viene que promueve Rodrigo Alvizo junto a espacios políticos y sociales. El encuentro será a las 19 hs en Millennials, Mitre 2740, y tendrá como eje la seguridad y la convivencia.
Ciclo Santo Tomé 360°: “Seguridad y convivencia, el desafío local”
Se trata de una propuesta para pensar la ciudad que viene que promueve el concejal Rodrigo Alvizo.
¿Cómo construimos una ciudad más segura? ¿Qué puede hacer el Municipio? ¿Cómo se previene el delito y se recupera el espacio público? ¿Qué herramientas existen y qué experiencias pueden adaptarse a Santo Tomé? Estas serán algunas de las preguntas que atravesarán la tercera jornada de Santo Tomé 360°, bajo el título “Seguridad y convivencia: el desafío local”.
La jornada propone discutir la seguridad desde una perspectiva integral, que incluya la prevención, el uso y recuperación del espacio público, la convivencia, la participación ciudadana, la tecnología y, fundamentalmente, la capacidad de gestión del gobierno local.
Como en las jornadas anteriores, el encuentro tendrá una dinámica participativa. La propuesta es que quienes asistan puedan aportar diagnósticos, prioridades y acciones concretas para construir una agenda de seguridad para Santo Tomé.
“La seguridad no puede ser una preocupación que aparezca solamente cuando ocurre un delito. Tiene que ser una política pública que se planifique, se gestione y se sostenga en el tiempo”, señaló Alvizo.
La actividad es abierta a la comunidad y gratuita.