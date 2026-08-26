Movilidad urbana

Multas de más de $300.000 y dudas normativas: las reglas para circular en monopatín eléctrico en Santa Fe

Mientras la Municipalidad aclara los alcances de la Ordenanza N.º 12.755 y explica por qué aún no se implementó el registro de usuarios ni las dársenas exclusivas, vecinos sancionados relatan experiencias administrativas al intentar recuperar sus vehículos en el Corralón.