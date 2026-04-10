La Municipalidad de Reconquista dio un nuevo paso hacia la modernización urbana con el lanzamiento del sistema de control automático para el Sistema de Estacionamiento Inteligente (SEI). A partir de esta semana, el patrullaje en el microcentro incorporó inspectores a bordo de monopatines eléctricos equipados con tecnología de escaneo en tiempo real.
Reconquista hace punta en GovTech: implementa el control automático de estacionamiento con monopatines eléctricos
La Secretaría de Control Público presentó su nuevo sistema de fiscalización 100% digital y sustentable. Los inspectores ahora patrullan la zona de estacionamiento medido (SEI) utilizando movilidad eléctrica y escaneo automático de patentes.
Las claves de la iniciativa se asientan en tres pilares. El control 100 % automático: el inspector ya no necesita detenerse a labrar actas manuales de papel.
A través de la tecnología vinculada al sistema central, se escanean las patentes en tiempo real mientras el agente circula, verificando de manera instantánea si el vehículo tiene el estacionamiento abonado.
También en la movilidad sustentable y ágil: el uso de monopatines eléctricos (cero emisiones y sin contaminación sonora) permite que los agentes cubran un radio de cuadras mucho mayor en menos tiempo, sin entorpecer el tránsito vehicular ni ocupar espacios de estacionamiento.
Por último, en la modalidad de cero papel (despapelización): el sistema automático elimina definitivamente la «barredora» física (el papel en el parabrisas). La infracción se procesa de forma digital, garantizando la transparencia del procedimiento con evidencia fotográfica y cuidando la limpieza del espacio público.
Eficiencia
«En nuestra gestión, el dato mata al relato y la tecnología nos permite ser más eficientes», afirmó el Lic. Nicolás Sandrigo, titular de Control Público.
«Con la incorporación de estos monopatines eléctricos y el escaneo automático, pasamos de un control lento y burocrático a uno ágil, moderno y sustentable. Hoy nuestros inspectores pueden fiscalizar el doble de cuadras cuidando el medio ambiente y garantizando que el sistema sea justo y transparente para los más de 42.000 vecinos que pagan su estacionamiento voluntariamente», valoró.
Con esta iniciativa, Reconquista se consolida como una de las ciudades pioneras en la región en aplicar GovTech (Tecnología Gubernamental) y movilidad activa para la gestión del ordenamiento urbano.