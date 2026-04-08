El Poder Ejecutivo adjudicó la obra Azud Nivelador Laguna La Verde, ubicada en la jurisdicción de Huanqueros (dpto San Cristóbal) por $ 2.737.112.021,45 y la firma adjudicataria resultó ser MN Ingeniería y Soluciones SAS, firma radicada en Puerto General San Martín, especializada en ingeniería hidráulica.
Santa Fe adjudicó una obra clave para Laguna La Verde
La contratación es por $ 2.737.112.021,45 y la firma adjudicataria es MN Ingeniería. Al proceso licitatorio se presentaron 14 ofertas. La compulsa de precios tuvo dos partes y resta la parte del paseo costero.
En noviembre, el gobierno provincial licitó estos trabajos más el paseo costero con un camping para campamentos y ahora adjudicó parte de los trabajos tras un largo proceso llevado adelante por Comisión de Evaluación de la Secretaría de Recursos Hídricos que designó el ministerio de Obras Públicas.
A la licitación de estos trabajos se presentaron 14 propuestas en algunos casos de uniones transitorias de empresas.
La oferta de menor valor resultó ser la presentada por la firma Klein Construcciones SRL pero -advierte el decreto de adjudicación- no se encuentra inscripta en el Registro de Licitadores tal como lo dispone el pliego de bases y condiciones.
El decreto 668 da cuenta que tras desechar esa firma, quedaron como mejor ubicadas MN Ingeniería, firma radicada en el territorio santafesino, y Zetatec, con domicilio en Ramallo, provincia de Buenos Aires. A la primera se le pidió una mejora de ofertas siguiendo la ley de Compre Santafesino y luego se aconseja la adjudicación de los trabajos.
"La Comisión Evaluadora de la Secretaría de Recursos Hídricos aconseja adjudicar la obra a la firma MN Ingeniería y Soluciones S.A.S. en la suma de $ 2.737.112.021,45, siendo la misma inferior al Presupuesto Oficial actualizado a Octubre/2025 en un 25,25 % por ajustarse al pliego licitatorio y siendo la más conveniente a los intereses técnicos y económicos de la administración", reza en los considerandos el decreto.
En los diferentes artículos del decreto se establecen las diferentes adecuaciones presupuestarias para llevar adelante la obra. También se le aprueba la garantía presentada por la firma ganadora del proceso licitatorio.
La obra más destacada es la ejecución de un azud nivelador que permitirá alcanzar un nivel de espera de la laguna superiores a los actuales con el objetivo de optimizar el aprovechamiento de la misma en distintas épocas del año. La obra propuesta se encuentra ubicada al noreste de la Laguna La Verde, en la zona donde actualmente existe un empedrado que se encuentra deteriorado.
La función del azud (que actúa como una pequeña presa) es generar niveles de embalse superiores a los actuales y permitir que la laguna mantenga un espejo de agua estable durante la mayor parte del año, optimizando su uso para turismo, pesca, recreación y preservación ambiental, especialmente en épocas de sequía.
La otra obra que se licitó ese mismo día de noviembre, tiene que ver con el entorno del lugar, con el objetivo de dotarlo de infraestructura para la recreación, el esparcimiento y el turismo y una planta campamentil. En este caso, el presupuesto oficial es de $ 1.952.000.000, con un plazo de obra de 12 meses. Para estos trabajos se presentaron 15 ofertas y ahora falta aún la adjudicación.
En el acto de apertura de ofertas, estuvo presente el ministro de Educación, José Goity, que señaló que "este proyecto tiene una gran trascendencia porque estamos construyendo futuro. Esta inversión trasciende a la localidad y al departamento e involucra a toda la provincia con una mirada de progreso. Nuestro Gobierno siempre tiene como premisa mejorar las condiciones de vida de cada uno de los santafesinos. Por eso, esta planta campamentil va a ser de referencia en la Provincia y en el país. No basta con decirlo, hay que construirlo y sostenerlo en el tiempo".
En tanto, el senador Felipe Michlig afirmó que "esta obra permitirá regular el agua, mantener el nivel de la laguna y asegurar su aprovechamiento turístico y ambiental".