Provincia refuerza obras hídricas para optimizar la salida del agua tras lluvias intensas

Junto al Comité de Cuenca Laguna Setúbal, el Gobierno Provincial encara la etapa final de la limpieza de 16 kilómetros de canales y trabaja en el reemplazo de dos alcantarillas en los Colectores 3 y 4 del departamento La Capital, con una inversión de 137 millones de pesos con la que se busca recuperar la capacidad hidráulica de los canales y optimizar el drenaje durante episodios de lluvias abundantes.
Al respecto, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, comentó que “son obras que pueden parecer menores pero para esta gestión del gobernador Pullaro resultan fundamentales porque evitan anegamientos. Con esta intervención logramos desviar los excedentes hídricos que vienen del norte, directamente hacia la Laguna Setúbal, evitando que ingresen a los cascos urbanos de Monte Vera, Recreo y Santa Fe”.
“Estos trabajos se complementan con otras intervenciones ejecutadas en la zona, como las tareas de mantenimiento en el canal Las Mandarinas, el estabilizado granular en General Paz hacia el norte, llegando a Monte Vera, y la limpieza del canal Aguiar, que también conduce excedentes desde Recreo pero hacia el Río Salado”, enumeró el ministro Enrico.
Lisandro Enrico, ministro de Obras Públicas de Santa Fe, destacó las tareas que realiza el gobierno de Pullaro.
La intervención que desarrolla la Provincia en los canales Colectores 3 y 4 incluye tareas de desmalezamiento y remoción de sedimentos a lo largo de 16 kilómetros en total: 6 kilómetros en el Colector 3, entre Recreo y Monte Vera, desde la Ruta Nacional 11 hasta la Ruta 2; y 10 kilómetros en el Colector 4, al norte de Monte Vera, desde Recreo hasta su desembocadura en la Laguna Setúbal, en el que además se suman mejoras en dos alcantarillas.
Sobre la importancia de la obra, el secretario de Recursos Hídricos, Nicolas Mijich, destacó que “estos canales son fundamentales porque interceptan los escurrimientos que vienen de los cascos urbanos y evitan anegamientos o estancamientos de agua en las zonas productivas”.
El Gobierno Provincial encara la etapa final de la limpieza de 16 kilómetros de canales y trabaja en el reemplazo de dos alcantarillas en los Colectores 3 y 4 del departamento La Capital.
“Durante la última lluvia en Santa Fe, precipitaron 70 milímetros en poco tiempo; el canal alcanzó el nivel del terreno natural y fue fundamental para que el agua drenara hacia la laguna y condujera toda el agua que venía de las ciudades”, graficó Mijich.
Acciones provinciales para disminuir el riesgo hídrico en Santa Fe
Desde la Secretaría de Recursos Hídricos, dependiente del Ministerio de Obras Públicas, se llevan adelante diversas intervenciones de mantenimiento y mejora en el departamento La Capital con el objetivo de fortalecer el sistema de drenaje del área metropolitana.
Las obras en detalle.
Durante 2024, el Gobierno Provincial destinó 8.000 millones de pesos a trabajos de limpieza de taludes, canales y reservorios, alteos de defensas y provisión de materiales para accesos a estaciones de bombeo en Alto Verde, San José del Rincón, La Guardia, Colastiné Norte y Sur, El Pozo y otras zonas del Gran Santa Fe.
A estas acciones se suman la limpieza de 8 kilómetros del canal Aguiar, ejecutada junto al Comité de Cuenca Arroyo Aguiar, y el estabilizado granular de 2.200 metros en Av. General Paz, lo que permite garantizar el acceso a la estación de bombeo Nº 10 y mejorar la conexión vial entre Santa Fe y Monte Vera.