Departamento Las Colonias

Pilar: regulan el uso de monopatines eléctricos y buscan reforzar la seguridad vial

La Comuna local puso en vigencia la Ordenanza N.º 1194/2026, que establece requisitos, límites de circulación, prohibiciones y sanciones para los vehículos de movilidad personal. La medida busca promover una convivencia segura y ordenada en la vía pública ante el creciente uso de monopatines eléctricos y dispositivos similares.