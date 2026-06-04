La Comuna de Pilar aprobó la Ordenanza N.º 1194/2026, una normativa que regula la circulación de los Vehículos de Movilidad Personal (VMP), entre ellos los monopatines eléctricos y otros dispositivos similares, con el objetivo de promover una circulación más segura, ordenada y responsable en la vía pública.
Pilar: regulan el uso de monopatines eléctricos y buscan reforzar la seguridad vial
La Comuna local puso en vigencia la Ordenanza N.º 1194/2026, que establece requisitos, límites de circulación, prohibiciones y sanciones para los vehículos de movilidad personal. La medida busca promover una convivencia segura y ordenada en la vía pública ante el creciente uso de monopatines eléctricos y dispositivos similares.
La medida se enmarca en la adhesión de la localidad al marco regulatorio nacional vigente para este tipo de vehículos, cuya utilización ha crecido de manera significativa en los últimos años como una alternativa práctica y sustentable para los desplazamientos urbanos.
Desde el gobierno comunal señalaron que la nueva reglamentación busca garantizar la convivencia entre peatones, ciclistas, automovilistas y usuarios de vehículos de movilidad personal, estableciendo reglas claras para su circulación y reforzando las condiciones de seguridad vial.
Requisitos
Entre los requisitos obligatorios que deberán cumplir los conductores se encuentra el uso de casco de protección, contar con luces reglamentarias delanteras de color blanco y traseras de color rojo, disponer de un sistema de frenos en condiciones y bocina para advertir la presencia del vehículo. Además, la velocidad máxima permitida será de 30 kilómetros por hora.
La ordenanza también define los espacios habilitados para la circulación. Los monopatines eléctricos y vehículos similares podrán transitar por calles y avenidas del entramado urbano, mientras que queda expresamente prohibido hacerlo por veredas, zonas peatonales, rutas, autopistas y semiautopistas, con el propósito de proteger tanto a los usuarios como al resto de quienes utilizan la vía pública.
Asimismo, la normativa establece una serie de prohibiciones destinadas a prevenir situaciones de riesgo. No estará permitido conducir utilizando teléfonos celulares o auriculares, hacerlo bajo los efectos del alcohol o drogas, transportar pasajeros o carga, ni ser conducidos por menores de 16 años.
Las autoridades remarcaron que estas disposiciones apuntan a fomentar hábitos responsables y reducir la posibilidad de siniestros viales vinculados al uso de este tipo de vehículos, cuyo crecimiento exige nuevas herramientas de regulación y control.
Sanciones
En cuanto al régimen sancionatorio, la ordenanza contempla distintas medidas para quienes incumplan las disposiciones vigentes. Las infracciones podrán derivar en multas económicas, la realización de cursos de educación vial, trabajos comunitarios y, en los casos más graves o de reincidencia, el secuestro del vehículo.
Desde la Comuna de Pilar invitaron a todos los vecinos a informarse sobre los alcances de la nueva reglamentación y acompañar las acciones orientadas a fortalecer la seguridad vial. “Entre todos construimos una circulación más segura y ordenada”, destacaron desde la administración local.