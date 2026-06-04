Departamento Castellanos

Gestionan la tercera etapa del revestimiento del Canal Perimetral de Ramona

El Ejecutivo local presentó ante el Gobierno provincial el proyecto ejecutivo para ejecutar la tercera etapa del revestimiento del Canal Perimetral, una obra fundamental para optimizar el sistema de drenaje urbano. Paralelamente, impulsó la solicitud para que el Complejo Museológico local sea declarado monumento histórico provincial, en una apuesta por la preservación del patrimonio cultural y el fortalecimiento del turismo regional.