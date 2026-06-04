La Comuna de Ramona continúa desarrollando iniciativas estratégicas destinadas a mejorar la calidad de vida de sus habitantes y fortalecer la identidad local.
Gestionan la tercera etapa del revestimiento del Canal Perimetral de Ramona
El Ejecutivo local presentó ante el Gobierno provincial el proyecto ejecutivo para ejecutar la tercera etapa del revestimiento del Canal Perimetral, una obra fundamental para optimizar el sistema de drenaje urbano. Paralelamente, impulsó la solicitud para que el Complejo Museológico local sea declarado monumento histórico provincial, en una apuesta por la preservación del patrimonio cultural y el fortalecimiento del turismo regional.
En ese marco, avanzó con la presentación de un importante proyecto de infraestructura hídrica ante la Provincia y promovió una gestión orientada a preservar uno de los espacios culturales más emblemáticos de la localidad.
Con el objetivo de consolidar el plan de infraestructura hídrica y saneamiento urbano, el presidente comunal José Barbero formalizó ante la Secretaría de Recursos Hídricos de Santa Fe la presentación del proyecto ejecutivo correspondiente a la tercera etapa del revestimiento del Canal Perimetral.
La iniciativa contempla la ejecución de 254 metros lineales de revestimiento en hormigón, además de la adecuación de alcantarillas existentes y la estabilización de los márgenes en aquellos sectores considerados críticos.
La obra dará continuidad a las dos etapas ya desarrolladas, completando un sistema diseñado para evacuar de manera eficiente los excedentes pluviales, incluso durante eventos climáticos de gran intensidad.
Desde la administración comunal destacaron que esta intervención permitirá mejorar significativamente la velocidad de escurrimiento del agua, reduciendo riesgos de anegamientos y fortaleciendo la capacidad de respuesta ante precipitaciones extraordinarias.
Beneficios para la comunidad y el entorno urbano
La concreción de esta tercera etapa traerá múltiples beneficios para la localidad. Entre ellos se destacan la eliminación de malezas en el cauce, la disminución de la acumulación de sedimentos y una mayor facilidad para realizar tareas periódicas de mantenimiento y limpieza.
Además, la obra contribuirá a consolidar la infraestructura vial en los sectores linderos al canal, brindando una mayor protección a caminos, calles y viviendas cercanas. De esta manera, el proyecto se integra a una planificación de largo plazo que busca fortalecer la seguridad hídrica de Ramona y acompañar el crecimiento urbano de la comunidad.
Las autoridades remarcaron que la continuidad de estas inversiones resulta fundamental para garantizar condiciones adecuadas de drenaje y minimizar el impacto que pueden generar fenómenos meteorológicos cada vez más intensos y frecuentes.
Buscan proteger el Complejo Museológico
En paralelo a las gestiones vinculadas a la infraestructura, la Comuna presentó formalmente la solicitud para que el Complejo Museológico de Ramona sea declarado monumento histórico provincial.
La iniciativa tiene como finalidad preservar la memoria colectiva y resguardar un espacio que constituye parte esencial de la historia y la identidad local. De obtenerse la declaratoria, el complejo contaría con un marco legal específico para la protección y conservación de su infraestructura y de las valiosas colecciones que alberga.
Las autoridades consideran que este reconocimiento no solo garantizará la preservación del patrimonio histórico para las futuras generaciones, sino que también abrirá nuevas oportunidades para el desarrollo turístico, educativo y cultural de la localidad.
El Complejo Museológico es considerado un verdadero testimonio del esfuerzo y la trayectoria de quienes forjaron la comunidad. Por ello, la gestión busca convertirlo en un espacio aún más relevante para la difusión de la historia local, el encuentro entre generaciones y la promoción de actividades culturales que fortalezcan el sentido de pertenencia de los habitantes de Ramona.