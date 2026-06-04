El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó una alerta amarilla por lluvias para este jueves 4 de junio en sectores de Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, San Luis, La Rioja y Catamarca. Según el organismo, las precipitaciones podrían registrarse de manera persistente y, en algunos casos, estar acompañadas por actividad eléctrica.
Lluvias intensas: rige alerta amarilla en seis provincias este jueves
El Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre precipitaciones persistentes, posibles tormentas eléctricas y acumulados que podrían superar los 60 milímetros en distintas regiones del país durante la jornada.
Lluvias persistentes
De acuerdo con el pronóstico oficial, las áreas alcanzadas podrían presentar valores de precipitación acumulada de entre 30 y 60 milímetros, aunque en determinados puntos esos registros podrían superarse de forma puntual.
La advertencia meteorológica alcanza al sur y oeste de Buenos Aires, el noreste de La Pampa, el sur y oeste de Córdoba, el sur y este de San Luis, el sur y este de La Rioja y el sureste de Catamarca.
Qué implica una alerta amarilla
El nivel amarillo implica posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas, por lo que se recomienda seguir las actualizaciones del pronóstico.
En cuanto a los horarios, el SMN indicó que la advertencia regirá durante la mañana en Córdoba, La Rioja y Catamarca, mientras que por la noche afectará a Buenos Aires, La Pampa, Córdoba y San Luis.