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Jueves nublado y templado, con máximas de 22°C en la ciudad de Santa Fe

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada estable en la capital provincial, con cielo mayormente nublado durante todo el día, temperaturas agradables y viento leve del sector norte.

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En la ciudad de Santa Fe el cielo permanecerá mayormente cubierto, aunque sin probabilidades de precipitaciones, mientras que las temperaturas se mantendrán dentro de valores moderados para esta época del año.

La jornada de este jueves 4 de junio comenzó con una temperatura de 16,3°C en la ciudad de Santa Fe, cielo mayormente nublado y una humedad elevada, cercana al 90%, según los datos relevados durante las primeras horas de la mañana.

Cielo y ciudad. El cambio climático, un eje de peso en el evento. Foto: Archivo Mauricio GarínFoto: Archivo Mauricio Garín

De acuerdo con el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las condiciones del tiempo se mantendrán estables a lo largo de toda la jornada. El cielo continuará mayormente nublado durante la mañana, la tarde y la noche, sin chances de lluvias ni tormentas.

La temperatura mínima prevista es de 15°C, mientras que la máxima alcanzará los 22°C durante la tarde, configurando un día agradable desde el punto de vista térmico.

En cuanto al viento, soplará de manera leve a moderada desde el norte y noreste, con velocidades estimadas entre 7 y 12 kilómetros por hora. No se esperan ráfagas significativas.

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La combinación de nubosidad abundante, ausencia de precipitaciones y temperaturas moderadas permitirá desarrollar actividades al aire libre sin mayores inconvenientes, aunque con escasa presencia del sol durante gran parte del día.

Actualmente, la visibilidad se mantiene en 12 kilómetros y la presión atmosférica ronda los 1019 hectopascales, valores que reflejan la estabilidad predominante en la región.

Pronóstico extendido

El panorama para los próximos días muestra pocas variaciones y confirma la continuidad de un período estable en la capital provincial.

Viernes

El viernes se presentará con características muy similares a las del jueves. Se espera una temperatura mínima de 15°C y una máxima de 22°C, con nubosidad variable y sin precipitaciones previstas.

Sábado

Para el sábado, el SMN pronostica un leve descenso de la temperatura máxima, que llegará a los 20°C. La mínima será de 16°C. Las condiciones continuarán estables y sin lluvias.

Domingo

El domingo mantendrá el mismo patrón meteorológico. La temperatura oscilará entre los 15°C y los 20°C, con cielo parcialmente a mayormente nublado y tiempo seco.

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