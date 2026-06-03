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Domingo 7 de junio

De cuánto es el millonario pozo acumulado para el próximo sorteo del Quini 6

En el sorteo de este miércoles por la noche no hubo ganadores con seis aciertos y Lotería de Santa Fe adelantó los montos de los premios para el siguiente juego.

Sorteo de Quini 6. Manuel Fabatía.Sorteo de Quini 6. Manuel Fabatía.
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En el sorteo de Quini 6 de este miércoles por la noche no hubo ganadores con seis aciertos y Lotería de Santa Fe adelantó que en el domingo pondrá en juego un pozo estimado de $5.400 millones.

Crédito: Lotería de Santa FeCrédito: Lotería de Santa Fe

Los números que salieron fueron:

TRADICIONAL PRIMER SORTEO

07 08 23 26 27 28

LA SEGUNDA

14 22 24 27 28 42

REVANCHA

07 14 23 33 40 42

SIEMPRE SALE

06 09 14 16 25 43

En el Siempre Sale fueron 32 los afortunados ganadores con cinco aciertos a lo largo de todo el país que se repartieron el pozo de más de $380.700.000.

Quini 6 3 de junio

En tanto, se estiman los siguientes pozos individuales para el próximo sorteo:

Tradicional Primer Sorteo: $1.520.000.000

La Segunda: $1.520.000.000

Revancha: $1.640.000.000

Siempre Sale: $520.000.000

Extra: $200.000.000

El próximo sorteo será el domingo 7 de junio a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.

Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.

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