En el sorteo de Quini 6 de este miércoles por la noche no hubo ganadores con seis aciertos y Lotería de Santa Fe adelantó que en el domingo pondrá en juego un pozo estimado de $5.400 millones.
De cuánto es el millonario pozo acumulado para el próximo sorteo del Quini 6
En el sorteo de este miércoles por la noche no hubo ganadores con seis aciertos y Lotería de Santa Fe adelantó los montos de los premios para el siguiente juego.
Los números que salieron fueron:
TRADICIONAL PRIMER SORTEO
07 08 23 26 27 28
LA SEGUNDA
14 22 24 27 28 42
REVANCHA
07 14 23 33 40 42
SIEMPRE SALE
06 09 14 16 25 43
En el Siempre Sale fueron 32 los afortunados ganadores con cinco aciertos a lo largo de todo el país que se repartieron el pozo de más de $380.700.000.
En tanto, se estiman los siguientes pozos individuales para el próximo sorteo:
Tradicional Primer Sorteo: $1.520.000.000
La Segunda: $1.520.000.000
Revancha: $1.640.000.000
Siempre Sale: $520.000.000
Extra: $200.000.000
El próximo sorteo será el domingo 7 de junio a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.
Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.