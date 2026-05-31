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Miércoles 3 de junio

De cuánto es el pozo estimado para el próximo sorteo del Quini 6

Este domingo no hubo ganadores con seis aciertos y Lotería de Santa Fe adelantó los montos de los premios para el siguiente juego.

Sorteo del Quini 6. Crédito: Manuel FabatíaSorteo del Quini 6. Crédito: Manuel Fabatía
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En el sorteo de Quini 6 de este domingo por la noche no hubo ganadores con seis aciertos y Lotería de Santa Fe informó que para el próximo sorteo pondrá en juego un pozo estimado de $3.800 millones.

Los números que salieron fueron:

TRADICIONAL PRIMER SORTEO

16 26 27 30 32 42

LA SEGUNDA

02 14 22 23 24 32

REVANCHA

00 01 06 09 21 43

SIEMPRE SALE

22 23 34 37 43 44

En el Siempre Sale fueron tan sólo 5 los afortunados ganadores con cinco aciertos a lo largo de todo el país que se repartieron el pozo de más deMás de $386.200.000.

En tanto, se estiman los siguientes pozos individuales para el próximo sorteo:

Quini 6 31 de mayo

Tradicional Primer Sorteo: $1.115.000.000

La Segunda: $1.115.000.000

Revancha: $980.000.000

Siempre Sale: $390.000.000

Extra: $200.000.000

El próximo sorteo será el miércoles 3 de junio a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.

Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y nuestro canal de YouTube.

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