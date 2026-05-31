En el sorteo de Quini 6 de este domingo por la noche no hubo ganadores con seis aciertos y Lotería de Santa Fe informó que para el próximo sorteo pondrá en juego un pozo estimado de $3.800 millones.
De cuánto es el pozo estimado para el próximo sorteo del Quini 6
Este domingo no hubo ganadores con seis aciertos y Lotería de Santa Fe adelantó los montos de los premios para el siguiente juego.
Los números que salieron fueron:
TRADICIONAL PRIMER SORTEO
16 26 27 30 32 42
LA SEGUNDA
02 14 22 23 24 32
REVANCHA
00 01 06 09 21 43
SIEMPRE SALE
22 23 34 37 43 44
En el Siempre Sale fueron tan sólo 5 los afortunados ganadores con cinco aciertos a lo largo de todo el país que se repartieron el pozo de más deMás de $386.200.000.
En tanto, se estiman los siguientes pozos individuales para el próximo sorteo:
Tradicional Primer Sorteo: $1.115.000.000
La Segunda: $1.115.000.000
Revancha: $980.000.000
Siempre Sale: $390.000.000
Extra: $200.000.000
El próximo sorteo será el miércoles 3 de junio a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.
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