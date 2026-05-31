Este domingo por la noche se desarrolló el sorteo N°3378 del Quini 6, de la Lotería de Santa Fe.
Sorteo del domingo 31 de mayo
Quini 6: estos son los números ganadores
Sorteo de Quini 6. Manuel Fabatía
TRADICIONAL (Vacante)
16 26 27 30 32 42
LA SEGUNDA (Vacante)
02 14 22 23 24 32
REVANCHA (Vacante)
00 01 06 09 21 43
SIEMPRE SALE (5 ganadores)
22 23 34 37 43 44
EXTRA (1.898 ganadores)
00 01 02 06 09 14 16 21 22 23 24 26 27 30 32 42 43
El próximo sorteo será el miércoles 3 de junio a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe, con un pozo estimado de 3.800 millones de pesos. Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.
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