Este miércoles, en el sorteo de Quini 6, un apostador con seis aciertos, de la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos se llevó el pozo total de la modalidad "La Revancha" por la suma de $600.000.000.
De cuánto es el millonario pozo acumulado para el próximo sorteo del Quini 6
Lotería de Santa Fe adelantó los montos de los premios estimados para el siguiente juego.
El nuevo millonario acertó a los números 03-06-09-15-28-43.
Los números que salieron en las otras modalidades fueron:
TRADICIONAL PRIMER SORTEO
00 04 07 08 40 45
LA SEGUNDA
08 09 13 23 33 45
SIEMPRE SALE
14 23 26 27 30 37
En el Siempre Sale fueron 14 los ganadores, con 5 aciertos a lo largo y ancho de todo el país, que se repartieron el pozo de más de $278.500.000.
En tanto, Lotería de Santa Fe adelantó que el próximo sorteo ofrece 2.400 millones de pesos, con los siguientes pozos estimados individuales:
Tradicional Primer Sorteo: $840.000.000
La Segunda: $840.000.000
Revancha: $605.000.000
Siempre Sale: $360.000.000
Extra: $155.000.000
El próximo sorteo será el domingo 31 de mayo a las 21:15, en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.
Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.