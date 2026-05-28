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Sorteo del miércoles 27 de mayo

De dónde es el afortunado apostador que ganó $600 millones en el Quini 6

Con seis cifras, ganó “La Revancha”, con los números 03-06-09-15-28-43.

Sorteo de Quini 6. Manuel Fabatía.Sorteo de Quini 6. Manuel Fabatía.
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Lotería de Santa Fe informó que este miércoles, en el sorteo de Quini 6, un apostador con seis aciertos, de la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos se llevó el pozo total de la modalidad "La Revancha" por la suma de $600.000.000.

El nuevo millonario acertó a los números 03-06-09-15-28-43.

Crédito: Lotería de Santa FeCrédito: Lotería de Santa Fe

Los números que salieron en las otras modalidades fueron:

TRADICIONAL PRIMER SORTEO

00 04 07 08 40 45

LA SEGUNDA

08 09 13 23 33 45

SIEMPRE SALE

14 23 26 27 30 37

En el Siempre Sale fueron 14 los ganadores, con 5 aciertos a lo largo y ancho de todo el país, que se repartieron el pozo de más de $278.500.000.

En tanto, el próximo sorteo ofrece los siguientes pozos estimados individuales;

Tradicional Primer Sorteo: $840.000.000

La Segunda: $840.000.000

Revancha: $605.000.000

Siempre Sale: $360.000.000

Extra: $155.000.000

El próximo sorteo será el domingo 31 de mayo a las 21:15, en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.

Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.

Quini 6 27 de mayo

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