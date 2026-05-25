La Caja de Asistencia Social – Lotería de Santa Fe informó que este domingo noche se llevó a cabo el Sorteo Especial Mundial de Quini 6, una propuesta exclusiva que premió a diez apostadores de todo el país con U$S 15.000 libres de impuestos.
¡Quini 6 ya tiene a sus 10 ganadores del sorteo especial del Mundial!
Lotería de Santa Fe informó las localidades donde se adquirieron los cupones premiados. Los afortunados apostadores se llevaron montos libres de impuestos.
La promoción estuvo vigente durante todo el mes de mayo y participaron automáticamente todos los cupones jugados de Quini 6, brindando una nueva oportunidad de ganar a miles de jugadores.
Los cupones ganadores fueron:
* Cupón N° 100212499 – Casilda], Santa Fe
* Cupón N° 204101936 – Cipolletti, Río Negro
* Cupón N° 100069403 – Nogoyá, Entre Ríos
* Cupón N° 282735272 – Colonia Santa Rosa, Salta
* Cupón N° 282683338– Metán, Salta
* Cupón N° 466952377 – Goya, Corrientes
* Cupón N° 011497488– CABA
* Cupón N° 100130103 – Santa Fe, Santa Fe
* Cupón N° 100051246 – Galvez, Santa Fe
* Cupón N° 100129883 – Montecristo, Córdoba
Con este sorteo especial, Quini 6 nuevamente sorprendió a sus seguidores con una propuesta innovadora que unió la emoción del juego con la pasión por el fútbol, reafirmando una vez más por qué es el juego más elegido por los argentinos.