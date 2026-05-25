#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Domingo 24 de mayo

¡Quini 6 ya tiene a sus 10 ganadores del sorteo especial del Mundial!

Lotería de Santa Fe informó las localidades donde se adquirieron los cupones premiados. Los afortunados apostadores se llevaron montos libres de impuestos.

Foto: Manuel FabatíaFoto: Manuel Fabatía
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

La Caja de Asistencia Social – Lotería de Santa Fe informó que este domingo noche se llevó a cabo el Sorteo Especial Mundial de Quini 6, una propuesta exclusiva que premió a diez apostadores de todo el país con U$S 15.000 libres de impuestos.

Crédito: Lotería de Santa FeCrédito: Lotería de Santa Fe

La promoción estuvo vigente durante todo el mes de mayo y participaron automáticamente todos los cupones jugados de Quini 6, brindando una nueva oportunidad de ganar a miles de jugadores.

Los cupones ganadores fueron:

* Cupón N° 100212499 – Casilda], Santa Fe

* Cupón N° 204101936 – Cipolletti, Río Negro

* Cupón N° 100069403 – Nogoyá, Entre Ríos

* Cupón N° 282735272 – Colonia Santa Rosa, Salta

* Cupón N° 282683338– Metán, Salta

* Cupón N° 466952377 – Goya, Corrientes

* Cupón N° 011497488– CABA

* Cupón N° 100130103 – Santa Fe, Santa Fe

* Cupón N° 100051246 – Galvez, Santa Fe

* Cupón N° 100129883 – Montecristo, Córdoba

Con este sorteo especial, Quini 6 nuevamente sorprendió a sus seguidores con una propuesta innovadora que unió la emoción del juego con la pasión por el fútbol, reafirmando una vez más por qué es el juego más elegido por los argentinos.

Quini 6 24 de mayo

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Quini 6 Resultados
Lotería de Santa Fe
Córdoba
Corrientes
Buenos Aires

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro