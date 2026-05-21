La ciudad de Rafaela volvió a convertirse en noticia nacional gracias al Quini 6. En el sorteo realizado este miércoles por la noche, un apostador local ganó $857.840.041,80 en la modalidad “Segunda”, compartiendo el premio únicamente con otro ganador oriundo de Concordia, provincia de Entre Ríos.
Pozo millonario del Quini 6 en Rafaela: “Despertamos al ganador y reaccionó a carcajadas”
“Lo llamamos cerca de medianoche, porque es un cliente fijo, y ya vino a buscar la boleta que estaba en nuestro poder”, contó Fernando Campo, agenciero rafaelino que vendió la boleta ganadora.
La boleta ganadora fue jugada en la agencia Quiniela San Diego, ubicada sobre calle Belgrano al 670. Los números de la suerte fueron 07 - 09 - 13 - 22 - 33 - 45.
Fernando Campo, referente de la agencia, expresó su emoción tras conocerse el resultado. “La verdad que muy contento, una alegría fabulosa tenemos. El apostador ganó la segunda vuelta”, contó.
Según explicó, el premio bruto supera los 857 millones de pesos, aunque el monto neto ronda los 609 millones.
“Vendemos ilusiones”
Campo destacó la felicidad que genera entregar un premio de semejante magnitud y recordó la trayectoria familiar en el rubro. “Nosotros vendemos ilusiones. Siempre estamos contentos cuando ganan. Hace más de 35 años tengo en la agencia de Quiniela, siempre hacemos fuerza por los números de la gente que juega a la quiniela en nuestras agencias”, sostuvo.
Además, remarcó que es la primera vez que la agencia entrega un premio de estas características. “Es la primera vez que vendemos un premio mayor como este. Tuvimos un montón de premios, hemos tenido premios en las oportunidades en que Quini hace sorteos especiales. Pero el premio mayor, no”, explicó.
El ganador ya fue identificado
El titular de la agencia reveló que el apostador es un cliente habitual y que lograron comunicarse rápidamente con él. “Anoche nos quedamos ya muy tarde buscando, nosotros tenemos jugadas fijas que la gente la deja hecha, y lo encontramos. Es un apostador de Rafaela y no vamos a decir, por supuesto, la identidad”, indicó.
En ese sentido, contó cómo fue el momento en que le dieron la noticia. “Lo despertamos cerca de las 12 de la noche. Lo llamamos porque es un cliente fijo. Se vino a buscar la boletita. Cuando me escuchó mi voz, se sorprendió y de la emoción la primera reacción que tuvo fue carcajada”, relató.
Campo también compartió una anécdota vinculada a la jugada ganadora. “Él había decidido no hacerlo más y mirá vos”, comentó entre risas, al revelar que el apostador había pensado dejar de jugar luego de abonar la apuesta correspondiente.
“Es como ganar cinco departamentos”
Para dimensionar el premio, Campo realizó una comparación inmobiliaria. “Hice el cálculo rápido de qué es lo que ganó. Son más o menos unos cinco departamentos de dos dormitorios. Él ganó unos 480.000 dólares”, expresó.
La agencia también recibirá un reconocimiento económico por haber vendido la boleta ganadora. “Hay un porcentaje que es del 1%. Limpios son más o menos unos 6 millones de pesos”, explicó. Como celebración, ya están organizando un asado compartido entre toda la gran familia que forma parte de Quiniela San Diego.
Finalmente, el agenciero destacó el movimiento constante que genera el Quini 6 entre los apostadores. “Se juega muchísimo el Quini, porque reparte mucha plata y está siempre la posibilidad de ganar mucho, de hacerse millonarios”, concluyó.