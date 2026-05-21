Premio histórico

Pozo millonario del Quini 6 en Rafaela: “Despertamos al ganador y reaccionó a carcajadas”

“Lo llamamos cerca de medianoche, porque es un cliente fijo, y ya vino a buscar la boleta que estaba en nuestro poder”, contó Fernando Campo, agenciero rafaelino que vendió la boleta ganadora.