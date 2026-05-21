Este miércoles, en el sorteo de Quini 6, un apostador con seis aciertos, de la localidad de Río Cuarto, provincia de Córdoba se llevó el pozo total de la modalidad "Tradicional" por más de $2.449.100.000.
A cuánto asciende el millonario pozo acumulado para el próximo sorteo de Quini 6
Este miércoles, tres afortunados apostadores se repartieron más de $4.164 millones. Lotería adelantó los montos de los premios para el siguiente juego.
El nuevo millonario acertó a los números 07 - 08 - 10 - 18 - 22 - 32.
Mientras tanto, en la modalidad “La Segunda”, dos apostadores de Concordia, provincia de Entre Ríos, y Rafaela, provincia de Santa Fe, se repartieron un pozo de más de $1.715.600.000 acertando a los números 07 - 09 - 13 - 22 - 33 - 45.
Los números que salieron en las otras modalidades fueron:
REVANCHA
16 25 26 36 42 45
SIEMPRE SALE
04 13 23 26 37 42
En el Siempre Sale fueron 31 los ganadores, con 5 aciertos a lo largo y ancho de todo el país, que se repartieron el pozo de más de $327.800.000.
En tanto, Lotería informó que el próximo sorteo ofrece un pozo estimado en 9.000 millones de pesos, con los siguientes pozos estimados individuales;
Tradicional Primer Sorteo: $780.000.000
La Segunda: $780.000.000
Revancha: $6.850.000.000
Siempre Sale: $435.000.000
Extra: $155.000.000
El próximo sorteo será el domingo 24 de mayo a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.
Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.