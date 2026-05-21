Lotería de Santa Fe informó que este miércoles, en el sorteo de Quini 6, un apostador con seis aciertos, de la localidad de Río Cuarto, provincia de Córdoba se llevó el pozo total de la modalidad "Tradicional" por más de $2.449.100.000.
Un santafesino entre los tres afortunados apostadores que se repartieron más de $4.164 millones en el Quini 6
Ganaron, con seis aciertos, las modalidades “Tradicional” y “La Segunda”. Lotería de Santa Fe informó en qué localidades se jugaron las boletas.
El nuevo millonario acertó a los números 07 - 08 - 10 - 18 - 22 - 32.
Mientras tanto, en la modalidad “La Segunda”, dos apostadores de Concordia, provincia de Entre Ríos, y Rafaela, provincia de Santa Fe, se repartieron un pozo de más de $1.715.600.000 acertando a los números 07 - 09 - 13 - 22 - 33 - 45.
Los números que salieron en las otras modalidades fueron:
REVANCHA
16 25 26 36 42 45
SIEMPRE SALE
04 13 23 26 37 42
En el Siempre Sale fueron 31 los ganadores, con 5 aciertos a lo largo y ancho de todo el país, que se repartieron el pozo de más de $327.800.000.
El próximo sorteo te ofrece los siguientes pozos estimados individuales;
Tradicional Primer Sorteo: $780.000.000
La Segunda: $780.000.000
Revancha: $6.850.000.000
Siempre Sale: $435.000.000
Extra: $155.000.000
El próximo sorteo será el domingo 24 de mayo a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.
Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.