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Sorteo del miércoles 20 de mayo

Un santafesino entre los tres afortunados apostadores que se repartieron más de $4.164 millones en el Quini 6

Ganaron, con seis aciertos, las modalidades “Tradicional” y “La Segunda”. Lotería de Santa Fe informó en qué localidades se jugaron las boletas.

Sorteo de Quini 6. Manuel FabatíaSorteo de Quini 6. Manuel Fabatía
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Lotería de Santa Fe informó que este miércoles, en el sorteo de Quini 6, un apostador con seis aciertos, de la localidad de Río Cuarto, provincia de Córdoba se llevó el pozo total de la modalidad "Tradicional" por más de $2.449.100.000.

El nuevo millonario acertó a los números 07 - 08 - 10 - 18 - 22 - 32.

Fuente: Lotería de Santa FeFuente: Lotería de Santa Fe

Mientras tanto, en la modalidad “La Segunda”, dos apostadores de Concordia, provincia de Entre Ríos, y Rafaela, provincia de Santa Fe, se repartieron un pozo de más de $1.715.600.000 acertando a los números 07 - 09 - 13 - 22 - 33 - 45.

Los números que salieron en las otras modalidades fueron:

REVANCHA

16 25 26 36 42 45

SIEMPRE SALE

04 13 23 26 37 42

En el Siempre Sale fueron 31 los ganadores, con 5 aciertos a lo largo y ancho de todo el país, que se repartieron el pozo de más de $327.800.000.

Quini 6 20 de mayo

El próximo sorteo te ofrece los siguientes pozos estimados individuales;

Tradicional Primer Sorteo: $780.000.000

La Segunda: $780.000.000

Revancha: $6.850.000.000

Siempre Sale: $435.000.000

Extra: $155.000.000

El próximo sorteo será el domingo 24 de mayo a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.

Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.

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