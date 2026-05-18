En el sorteo de Quini 6 de este domingo no hubo ganadores con seis aciertos y Lotería de Santa Fe adelantó que pondrá en juego un pozo estimado de $10.850 millones.
De cuánto es el pozo acumulado estimado para el próximo sorteo del Quini 6
Este domingo no hubo ganadores con seis aciertos y Lotería de Santa Fe adelantó los montos de los premios para el siguiente juego.
Los números que salieron fueron:
TRADICIONAL PRIMER SORTEO
06 26 29 30 32 44
LA SEGUNDA
01 06 11 17 40 42
REVANCHA
02 08 10 20 41 43
SIEMPRE SALE
12 13 14 15 22 35
En el Siempre Sale fueron 42 los afortunados ganadores con cinco aciertos a lo largo de todo el país que se repartieron el pozo de más de $407.200.000.
En tanto, se estiman los siguientes pozos individuales para el próximo sorteo:
Tradicional Primer Sorteo: $2.500.000.000
La Segunda: $1.750.000.000
Revancha: $6.100.000.000
Siempre Sale: $345.000.000
Extra: $155.000.000
El próximo sorteo será el miércoles 20 de mayo a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.
Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.
Ademas, Lotería recordó que del 3 al 24 de mayo, con tu cupón participas del sorteo de 10 premios extra de USD 15.000 para que puedas ir al mundial.