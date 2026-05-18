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Miércoles 20 de mayo

De cuánto es el pozo acumulado estimado para el próximo sorteo del Quini 6

Este domingo no hubo ganadores con seis aciertos y Lotería de Santa Fe adelantó los montos de los premios para el siguiente juego.

Quini 6. Manuel Fabatía.Quini 6. Manuel Fabatía.
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En el sorteo de Quini 6 de este domingo no hubo ganadores con seis aciertos y Lotería de Santa Fe adelantó que pondrá en juego un pozo estimado de $10.850 millones.

Fuente: Lotería de Santa FeFuente: Lotería de Santa Fe

Los números que salieron fueron:

TRADICIONAL PRIMER SORTEO

06 26 29 30 32 44

LA SEGUNDA

01 06 11 17 40 42

REVANCHA

02 08 10 20 41 43

SIEMPRE SALE

12 13 14 15 22 35

En el Siempre Sale fueron 42 los afortunados ganadores con cinco aciertos a lo largo de todo el país que se repartieron el pozo de más de $407.200.000.

Quini 6 17 de mayo

En tanto, se estiman los siguientes pozos individuales para el próximo sorteo:

Tradicional Primer Sorteo: $2.500.000.000

La Segunda: $1.750.000.000

Revancha: $6.100.000.000

Siempre Sale: $345.000.000

Extra: $155.000.000

El próximo sorteo será el miércoles 20 de mayo a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.

Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.

Ademas, Lotería recordó que del 3 al 24 de mayo, con tu cupón participas del sorteo de 10 premios extra de USD 15.000 para que puedas ir al mundial.

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