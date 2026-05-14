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Domingo 17 de mayo

A cuánto asciende el fabuloso pozo estimado para el próximo sorteo del Quini 6

Este miércoles no hubo ganadores con seis aciertos y Lotería de Santa Fe adelantó los montos de los premios para el siguiente juego.

Sorteo de Quini 6. Manuel Fabatía.Sorteo de Quini 6. Manuel Fabatía.
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En el sorteo de Quini 6 de este miércoles por la noche no hubo ganadores con seis aciertos y Lotería de Santa Fe adelantó que pondrá en juego un pozo estimado de $10.100 millones para el próximo juego.

Quini 6 13 de mayo

Los números que salieron fueron:

TRADICIONAL PRIMER SORTEO

00 02 06 13 26 34

LA SEGUNDA

00 01 04 13 27 34

REVANCHA

05 17 18 27 32 38

SIEMPRE SALE

00 15 26 36 37 40

En el Siempre Sale fueron solo 9 los afortunados ganadores con cinco aciertos a lo largo de todo el país que se repartieron el pozo de más de $319.200.000.

Crédito: Lotería de Santa FeCrédito: Lotería de Santa Fe

Se estiman los siguientes pozos individuales para el próximo sorteo:

Tradicional Primer Sorteo: $2.290.000.000

La Segunda del Quini: $1.520.000.000

La Revancha: $5.750.000.000

El Quini que Siempre Sale: $385.000.000

Sorteo Extra: $155.000.000

El próximo sorteo será el domingo 17 de mayo a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.

Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.

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