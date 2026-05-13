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Sorteo del miércoles 13 de mayo

Quini 6: estos son los números favorecidos


Sorteo de Quini 6. Manuel Fabatía.Sorteo de Quini 6. Manuel Fabatía.
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Este miércoles por la noche se desarrolló el concurso N°3373 del Quini 6, de la Lotería de Santa Fe.

TRADICIONAL (Vacante)

00 02 06 13 26 34

LA SEGUNDA (Vacante)

00 01 04 13 27 34

REVANCHA (Vacante)

05 17 18 27 32 38

SIEMPRE SALE (9 ganadores)

00 15 26 36 37 40

EXTRA (479 ganadores)

00 01 02 04 05 06 13 17 18 26 27 32 34 38

El próximo sorteo será el domingo 17 de mayo a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe con un pozo estimado de 10.100 millones de pesos. Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.

Quini 6 13 de mayo

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