La localidad de Humboldt continúa avanzando en la consolidación de su infraestructura básica mediante la puesta en marcha de nuevas obras vinculadas al saneamiento y al abastecimiento de agua potable.
Humboldt invertirá más de $80 millones en obras de saneamiento y mejoras en el servicio de agua potable
El titular del Ejecutivo local Martín Quiroz, concretó la firma de un convenio con la Provincia de Santa Fe que permitirá financiar una parte sustancial de un proyecto destinado a ampliar la red de desagües cloacales y mejorar el servicio de agua potable. La inversión, que supera los 80 millones de pesos, busca fortalecer la infraestructura sanitaria y acompañar el desarrollo urbano de la localidad.
En ese marco, este miércoles se concretó la firma de un convenio que permitirá financiar parte de un importante proyecto elaborado por la Comuna y presentado oportunamente ante la Secretaría de Aguas y Saneamiento de la Provincia de Santa Fe.
La iniciativa representa un paso significativo para mejorar la calidad de los servicios públicos y dar respuesta a las necesidades derivadas del crecimiento urbano que viene experimentando la comunidad en los últimos años.
Ampliación de la red cloacal en el sector noreste
Uno de los ejes centrales del proyecto es la ampliación del sistema de desagües cloacales en el sector noreste de la localidad, una obra considerada estratégica por las autoridades comunales debido a su impacto directo en la salud pública y en las condiciones de vida de los vecinos.
Los trabajos contemplan la ejecución de una nueva red cloacal, la construcción de un pozo de bombeo y la instalación de una cañería de impulsión, infraestructura indispensable para garantizar el correcto funcionamiento del sistema y extender la cobertura del servicio a nuevos sectores urbanos.
Desde la Comuna destacaron que esta intervención permitirá acompañar el crecimiento habitacional de la localidad, brindando una solución de largo plazo para una zona que demanda una mayor infraestructura sanitaria.
Financiamiento y ejecución de las obras
El convenio suscripto con la Provincia permitirá cubrir la adquisición de los materiales necesarios para la ejecución del tendido de la nueva red cloacal. En tanto, las obras complementarias vinculadas al pozo de bombeo y la cañería de impulsión se llevarán adelante mediante el sistema de contribución por mejoras.
Este mecanismo posibilita que los beneficiarios directos participen en el financiamiento de parte de la infraestructura, promoviendo una gestión compartida que facilita la concreción de proyectos de gran envergadura para la comunidad.
Las autoridades remarcaron que la articulación entre los distintos niveles del Estado y los vecinos resulta fundamental para avanzar en obras que generan beneficios permanentes para la población.
Mejoras para garantizar el abastecimiento de agua potable
Además de la expansión del sistema cloacal, el acuerdo contempla una inversión destinada a optimizar el servicio de agua potable que presta la Cooperativa de Agua Potable, Gas Natural y Otros Servicios Públicos de Humboldt Ltda.
Los recursos serán destinados a ampliar la capacidad de reserva de agua de la planta de ósmosis inversa, una mejora que permitirá fortalecer la prestación del servicio y responder de manera más eficiente a la creciente demanda de los usuarios.
Esta ampliación contribuirá a garantizar una mayor disponibilidad del recurso, especialmente en períodos de mayor consumo, brindando mayor seguridad y previsibilidad al sistema de abastecimiento.
La inversión total prevista para estas iniciativas asciende a 80.801.985,69 pesos, fondos que serán destinados íntegramente a proyectos vinculados con el saneamiento y la provisión de agua potable, dos servicios esenciales para el bienestar de la población.
Con estas obras, Humboldt reafirma su apuesta por el desarrollo sostenible, fortaleciendo la infraestructura necesaria para acompañar el crecimiento de la localidad y mejorar la calidad de vida de sus habitantes a través de servicios públicos más eficientes y modernos.