En el sector noreste de la localidad

Humboldt invertirá más de $80 millones en obras de saneamiento y mejoras en el servicio de agua potable

El titular del Ejecutivo local Martín Quiroz, concretó la firma de un convenio con la Provincia de Santa Fe que permitirá financiar una parte sustancial de un proyecto destinado a ampliar la red de desagües cloacales y mejorar el servicio de agua potable. La inversión, que supera los 80 millones de pesos, busca fortalecer la infraestructura sanitaria y acompañar el desarrollo urbano de la localidad.