#HOY:

Maximiliano Pullaro
Juegos Suramericanos 2026
Colón
Unión
Desde la mañana

Cortes de luz para este jueves en Santa Fe y Sauce Viejo

La EPE comunicó interrupciones programadas del servicio en sectores de Santa Fe y Sauce Viejo por tareas de mantenimiento y reemplazo de infraestructura.

Cortes de luz para este jueves en Santa Fe y Sauce Viejo Cortes de luz para este jueves en Santa Fe y Sauce Viejo
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

Desde la Empresa Provincial de la Energía indicaron que este jueves 27 de agosto se realizarán cortes programados en distintos sectores de Santa Fe y Sauce Viejo.

La medida afectará el suministro eléctrico por tareas de reemplazo de postes y conductores, mantenimiento general y de subestación, además de despeje de electroductos. En Santo Tomé y San José del Rincón no figuraban interrupciones programadas en el canal oficial de la EPE.

Cronograma de cortes programados

Santa Fe

08:00 - 10:00 - Juan del Campillo, Chacabuco, Vélez Sarsfield y Av. 7 Jefes

08:00 - 10:00 - Cibils, Lehmann, Reinares y Furlong Cardiff

08:00 - 12:00 - Zona 1: Hernandarias, Alberti, Menchaca y Vieiras

08:00 - 12:00 - Zona 2: Menchaca, Don Guanella, Padre Genesio y Arzeno

08:30 - 12:30 - Zeballos, Alberti, Azopardo y Gaboto

09:00 - 11:00 - Av. Blas Parera, Berutti, Lehmann y Azcuénaga

09:30 - 11:30 - Colastiné Sur completo

09:30 - 11:30 - Piedrabuena, Pedroni, Figueroa y Grierson

09:30 - 11:30 - Av. Blas Parera, Grandoli, La Salle y Quiroga

09:30 - 11:30 - Estado de Israel, Castelli, Castañaduy y Pasaje Santa Fe

11:00 - 12:00 - Av. Blas Parera, Cafferata, Florencio Fernández y Piedrabuena

11:00 - 13:00 - Ruta Nac. N°168, Ruta Prov. N°1, Charrúa hasta terraplén Este

11:00 - 13:00 - Av. Peñaloza, Lavaisse, Huergo y Pasaje Santa Fe

Sauce Viejo

10:00 - 14:00 - Ruta Nac. N°11, Entre Ríos, Calle 16 y río Coronda

Para verificar otras zonas o nuevas actualizaciones, se puede consultar el canal oficial de la EPE.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
EPE Cortes Programados
Empresa Provincial de la Energía
Santa Fe Ciudad
Sauce Viejo

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro