Desde la Empresa Provincial de la Energía indicaron que este jueves 27 de agosto se realizarán cortes programados en distintos sectores de Santa Fe y Sauce Viejo.
Cortes de luz para este jueves en Santa Fe y Sauce Viejo
La EPE comunicó interrupciones programadas del servicio en sectores de Santa Fe y Sauce Viejo por tareas de mantenimiento y reemplazo de infraestructura.
La medida afectará el suministro eléctrico por tareas de reemplazo de postes y conductores, mantenimiento general y de subestación, además de despeje de electroductos. En Santo Tomé y San José del Rincón no figuraban interrupciones programadas en el canal oficial de la EPE.
Cronograma de cortes programados
Santa Fe
08:00 - 10:00 - Juan del Campillo, Chacabuco, Vélez Sarsfield y Av. 7 Jefes
08:00 - 10:00 - Cibils, Lehmann, Reinares y Furlong Cardiff
08:00 - 12:00 - Zona 1: Hernandarias, Alberti, Menchaca y Vieiras
08:00 - 12:00 - Zona 2: Menchaca, Don Guanella, Padre Genesio y Arzeno
08:30 - 12:30 - Zeballos, Alberti, Azopardo y Gaboto
09:00 - 11:00 - Av. Blas Parera, Berutti, Lehmann y Azcuénaga
09:30 - 11:30 - Colastiné Sur completo
09:30 - 11:30 - Piedrabuena, Pedroni, Figueroa y Grierson
09:30 - 11:30 - Av. Blas Parera, Grandoli, La Salle y Quiroga
09:30 - 11:30 - Estado de Israel, Castelli, Castañaduy y Pasaje Santa Fe
11:00 - 12:00 - Av. Blas Parera, Cafferata, Florencio Fernández y Piedrabuena
11:00 - 13:00 - Ruta Nac. N°168, Ruta Prov. N°1, Charrúa hasta terraplén Este
11:00 - 13:00 - Av. Peñaloza, Lavaisse, Huergo y Pasaje Santa Fe
Sauce Viejo
10:00 - 14:00 - Ruta Nac. N°11, Entre Ríos, Calle 16 y río Coronda
Para verificar otras zonas o nuevas actualizaciones, se puede consultar el canal oficial de la EPE.