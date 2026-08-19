Luego de una extensa e incómoda seguidilla de jornadas grises y húmedas en gran parte del país, las condiciones meteorológicas insinuaron una tregua transitoria.
Se aproxima un nuevo pulso de aire polar con fuertes heladas: cómo estará el clima en Santa Fe
Un frente polar volverá a golpear el país a partir del viernes tras una breve tregua térmica. Mientras el noreste enfrenta alertas por intensas tormentas, las bajas temperaturas y las heladas generalizadas regresarán a la franja central y al Litoral durante el fin de semana.
Sin embargo, los análisis de la atmósfera indican que el alivio durará poco: la interacción de múltiples sistemas sinópticos anticipa un escenario complejo para las próximas 48 horas, caracterizado por fuertes tormentas en el noreste y la llegada inminente de un nuevo pulso polar que reactivará el frío invernal intenso sobre el territorio nacional.
Alertas en el noreste y nieve en la cordillera
El noreste argentino (NEA) concentra actualmente los fenómenos de mayor impacto meteorológico. De acuerdo con datos e informes especializados difundidos por Meteored, el Servicio Meteorológico Nacional sostiene alertas amarillas por lluvias y tormentas de variada intensidad que afectan a Santa Fe (especialmente el sector noreste), Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones. En estas provincias se estiman precipitaciones acumuladas de entre 40 y 70 milímetros adicionales, sobre suelos que ya se encuentran saturados.
A la par de la humedad y la baja amplitud térmica en el norte, la Patagonia experimenta la entrada de un sistema de baja presión desde el océano Pacífico. Este fenómeno genera alertas por lluvias en la cordillera de Chubut —con valores de entre 15 y 35 milímetros— y nevadas en las altas cumbres, que paulatinamente se extenderán hacia las zonas del llano patagónico.
Un jueves agradable antes del gran descenso
Para el centro y norte de la Argentina, la jornada del jueves ofrecerá un ambiente temporalmente mucho más templado. La presencia de un amplio anticiclón favorecerá mañanas muy frías pero tardes soleadas, impulsando las marcas máximas por encima de los 20 °C en sectores de la región pampeana, Cuyo y el norte del país.
No obstante, esta pausa primaveral durará apenas unas horas. Un nuevo frente frío de origen polar comenzará su avance desde el sur del país durante el jueves, desplazándose velozmente hacia el norte.
Retorno de heladas generalizadas el fin de semana
A partir del viernes, la masa de aire frío cubrirá la región central y alcanzará el Litoral, provocando un marcado descenso de los valores térmicos acompañado por vientos intensos.
Entre el viernes y el domingo, las heladas intensas reaparecerán de manera generalizada en:
- Cuyo y la Región Pampeana (donde recientemente ya se midieron mínimas de hasta -5 °C y -3 °C respectivamente).
- El sur del Litoral y gran parte de la Patagonia.
- Las regiones del NOA y NEA, donde, si bien las heladas serán más aisladas, prevalecerán mañanas frías con marcas por debajo de los 10 °C.
- El ingreso polar también podría dejar chaparrones aislados sobre Cuyo, La Pampa y la costa bonaerense. De todos modos, el patrón dominante para el fin de semana será de tiempo seco, mayormente soleado y plenamente invernal.
Las fluctuaciones térmicas extremas de esta semana vuelven a poner a prueba a la población y a los sectores productivos. La brecha de temperaturas entre el jueves soleado y las heladas del fin de semana exige tomar precauciones, sobre todo en el resguardo de cultivos sensibles y la prevención de enfermedades respiratorias ante los cambios abruptos de clima.
Pronóstico para la ciudad de Santa Fe y la región
De acuerdo con las proyecciones meteorológicas para la capital santafesina, la transición climática dejará un marcado descenso térmico tras el paso de la inestabilidad:
- Jueves 20 de agosto: Jornada inestable con un 90% de probabilidad de precipitaciones (5 mm esperados). Máxima de 19 °C y mínima de 10 °C, con vientos del sector noreste de entre 15 y 28 km/h.
- Viernes 21 de agosto: Cielo completamente despejado e ingreso de viento del sur (16 a 36 km/h). Marcado descenso térmico, con una máxima de 15 °C y una mínima de 8 °C.
- Sábado 22 de agosto: Poca nubosidad y ambiente muy frío. Mínima de 6 °C y máxima de 15 °C, con vientos leves del sudoeste (8 a 16 km/h).
- Domingo 23 de agosto: Mañana fría con heladas débiles en áreas suburbanas. Temperatura mínima de 7 °C y máxima de 16 °C.
- Lunes 24 de agosto: Cielo algo a parcialmente nublado. Mínima de 9 °C y máxima de 16 °C, con vientos del sudoeste rotando al sudeste.
- Martes 25 de agosto: Leve recuperación de los valores térmicos. Máxima de 19 °C y mínima de 8 °C, con vientos del sudoeste.