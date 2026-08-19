Ola de frío sin tregua

Se aproxima un nuevo pulso de aire polar con fuertes heladas: cómo estará el clima en Santa Fe

Un frente polar volverá a golpear el país a partir del viernes tras una breve tregua térmica. Mientras el noreste enfrenta alertas por intensas tormentas, las bajas temperaturas y las heladas generalizadas regresarán a la franja central y al Litoral durante el fin de semana.