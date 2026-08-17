El Servicio Meteorológico Nacional mantiene una alerta amarilla por tormentas que alcanza al departamento La Capital, donde se encuentra la ciudad de Santa Fe.
Renovaron el alerta amarillo para el centro de la provincia de Santa Fe
El pronóstico extendido anticipa continuidad del tiempo frío y húmedo durante los próximos días, con lluvias posibles y temperaturas bajas para la región.
El nivel amarillo implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades. En el área bajo advertencia pueden desarrollarse tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.
El SMN señala que las tormentas pueden estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas y granizo ocasional.
Escenario
"Se esperan valores de precipitación acumulada entre 60 y 80 mm, que pueden ser superados de forma puntual, especialmente en el este de Entre Ríos y el sur de Corrientes", dice el informe.
Ante este escenario, se recomienda mantenerse informado mediante los canales oficiales, asegurar elementos que puedan ser desplazados por el viento y evitar permanecer al aire libre durante una tormenta eléctrica.
También es aconsejable evitar circular por sectores que puedan presentar anegamientos y mantenerse alejado de árboles, postes y estructuras que puedan resultar afectados por ráfagas.
Cómo seguirá el tiempo
El pronóstico extendido mantiene un escenario frío e inestable para Santa Fe durante los próximos días, con lluvias y temperaturas bajas.
Para este martes 18 de agosto, el CIM-FICH-UNL prevé una mínima de 8° y una máxima de 13°. El cielo estará nublado a parcialmente nublado y podrían registrarse lluvias de distintas intensidades.
El viento será moderado a regular del sector sur, con oscilaciones entre el sudeste y el sudoeste. La temperatura presentará una tendencia descendente durante la jornada y continuará la poca amplitud térmica.
Para el miércoles 19 se espera una mínima de 8° y una máxima de 11°. El cielo permanecerá cubierto a parcialmente cubierto y podrían producirse lluvias débiles a moderadas, especialmente durante la tarde y la noche.
El jueves 20 habrá una leve recuperación de la temperatura máxima. El CIM pronostica 9° de mínima y 14° de máxima, con cielo nublado a parcialmente nublado y una tendencia a mejorar hacia la tarde o la noche.
La evolución general estará condicionada por el ingreso de aire frío y el avance de un sistema frontal. Las lluvias podrían continuar durante las próximas jornadas, mientras que las temperaturas permanecerán por debajo de los registros habituales para una jornada templada.
Así, el clima en Santa Fe tendrá durante los próximos días un patrón caracterizado por bajas temperaturas, humedad elevada, nubosidad y precipitaciones. El escenario comenzaría a mostrar una mejora gradual hacia el jueves, aunque será necesario seguir las actualizaciones del pronóstico extendido.
La información surge del Servicio Meteorológico Nacional y del Centro de Informaciones Meteorológicas de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral, dos referencias para seguir la evolución del tiempo en Santa Fe y la región.