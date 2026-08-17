Este lunes feriado la ciudad de Santa Fe comenzará la jornada con probabilidades de precipitaciones de entre 40 y 70% durante la mañana y la tarde, disminuyendo a entre 10 y 40% hacia la noche. La jornada será templada, con una temperatura mínima de 12° y una máxima de 16°.
Clima
Qué dice el pronóstico de este lunes feriado en la ciudad de Santa Fe
La jornada estará marcada por la inestabilidad, con altas probabilidades de precipitaciones, ráfagas de hasta 50 km/h y una temperatura máxima prevista de 16°.
El lunes feriado tendrá probabilidades de lluvias y fuertes ráfagas de viento.
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Según el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima será de 12° y la máxima alcanzará los 16°.
El viento soplará con velocidades de entre 23 y 31 km/h durante la mañana y la tarde, disminuyendo a entre 13 y 22 km/h hacia la noche. Se prevén ráfagas de entre 42 y 50 km/h durante toda la jornada.
Durante la tarde, la temperatura alcanzará los valores más altos de la jornada, con una máxima de 16° y una probabilidad de precipitaciones de entre 40 y 70%.
Se esperan ráfagas de entre 42 y 50 km/h durante todo el lunes en Santa Fe.
Pronóstico extendido
- El martes se presentará con probabilidades de precipitaciones de entre 10 y 40% durante la mañana, entre 40 y 70% durante la tarde y entre 10 y 40% hacia la noche. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 9° y una máxima de 12°.
- Luego, el miércoles continuará con probabilidades de precipitaciones de entre 10 y 40% durante toda la jornada. La temperatura mínima será de 10° y la máxima alcanzará los 16°.
- Finalmente, el jueves no se prevén precipitaciones durante la jornada. Las temperaturas irán desde una mínima de 8° hasta una máxima de 17°.
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