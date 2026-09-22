Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia avanzarán este martes en un nuevo acuerdo de seguridad destinado a reforzar la cooperación militar en el Ártico y el Atlántico Norte. La firma se realizará en Nueva York, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, con la participación del presidente estadounidense Donald Trump, la primera ministra danesa Mette Frederiksen y el primer ministro groenlandés Jens-Frederik Nielsen.
Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia firman un nuevo pacto de seguridad para el Ártico
Donald Trump, Mette Frederiksen y Jens-Frederik Nielsen rubricarán en Nueva York un acuerdo destinado a reforzar la seguridad en Groenlandia y el Atlántico Norte. El texto completo aún no fue difundido y existen diferencias sobre el alcance de la presencia estadounidense en la isla.
El pacto fue anunciado por Trump la semana pasada y, aunque los tres gobiernos confirmaron que llegaron a un entendimiento, el contenido completo del documento todavía no fue publicado.
De acuerdo con la información disponible, el acuerdo apunta a ampliar la cooperación en materia de seguridad en una región considerada estratégica por su ubicación geográfica y por el creciente interés de las principales potencias.
Trump presentó el entendimiento como un mecanismo que otorgará a Estados Unidos un papel permanente en la seguridad de Groenlandia y que impedirá que países considerados adversarios de Washington, como Rusia y China, establezcan bases militares o desarrollen determinadas inversiones sensibles en la isla sin autorización estadounidense.
Un acuerdo con distintas interpretaciones
Uno de los principales interrogantes pasa por el alcance concreto que tendrá el pacto.
La Casa Blanca y Trump han utilizado una formulación que habla de un control permanente de Estados Unidos sobre la seguridad de Groenlandia. El mandatario también sostuvo que el acuerdo tendrá vigencia indefinida y permitirá avanzar con una mayor presencia militar estadounidense en la isla.
La interpretación de Dinamarca es diferente. Mette Frederiksen destacó que el entendimiento se basa en una cooperación de seguridad compartida y aseguró que no implica una renuncia a la soberanía danesa sobre Groenlandia.
El Gobierno danés señaló además que el acuerdo reconoce tanto la integridad territorial del Reino de Dinamarca como el derecho del pueblo groenlandés a la autodeterminación.
El primer ministro groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, también respaldó el entendimiento y afirmó que reconoce los intereses de la isla y su lugar dentro de la cooperación internacional.
La presencia militar estadounidense en Groenlandia
Estados Unidos ya cuenta con presencia militar en Groenlandia. Actualmente mantiene la Base Espacial de Pituffik, anteriormente conocida como base de Thule, en el noroeste de la isla.
El nuevo acuerdo podría ampliar esa presencia. Medios internacionales informaron que entre los planes analizados se encuentra la posibilidad de recuperar instalaciones utilizadas por Estados Unidos durante la Guerra Fría, aunque el alcance definitivo de esas operaciones dependerá del contenido del acuerdo.
Además, un acuerdo de defensa firmado en 1951 y modificado posteriormente ya contempla amplias facultades estadounidenses para establecer instalaciones de defensa en Groenlandia.
La nueva negociación se produce, por lo tanto, sobre una estructura militar que Estados Unidos ya mantiene en la isla, aunque busca reforzar su presencia en una región que Washington considera estratégica.
Un acuerdo tras meses de tensión por Groenlandia
El entendimiento llega después de varios meses de tensión entre Washington, Copenhague y Nuuk. Durante su actual mandato, Trump planteó públicamente la posibilidad de que Estados Unidos asumiera el control de Groenlandia y llegó a mencionar la posibilidad del uso de la fuerza para alcanzar ese objetivo.
Las declaraciones generaron preocupación entre Dinamarca, Groenlandia y otros miembros de la OTAN.
El nuevo pacto busca encauzar esa disputa mediante un acuerdo de cooperación en materia de seguridad. Sin embargo, el alcance real del compromiso quedará más claro una vez que se conozca el texto definitivo.