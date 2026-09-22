Este martes

Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia firman un nuevo pacto de seguridad para el Ártico

Donald Trump, Mette Frederiksen y Jens-Frederik Nielsen rubricarán en Nueva York un acuerdo destinado a reforzar la seguridad en Groenlandia y el Atlántico Norte. El texto completo aún no fue difundido y existen diferencias sobre el alcance de la presencia estadounidense en la isla.