El próximo lanzamiento de Starship, el gigantesco sistema espacial desarrollado por SpaceX, tendrá que esperar unos días más. La compañía había apuntado inicialmente al martes 22 de septiembre para realizar el vuelo 14 del vehículo, pero posteriormente modificó el cronograma y estableció el lunes 28 de septiembre como nueva fecha objetivo.
Starship: cuándo es el próximo lanzamiento de SpaceX y cómo verlo en vivo
El vuelo 14 de Starship ya no despegará este martes 22 de septiembre. SpaceX modificó el cronograma y ahora apunta al lunes 28. La misión buscará llevar por primera vez al vehículo a una trayectoria orbital y desplegar satélites Starlink de nueva generación.
Por ese motivo, quienes esperaban seguir el despegue durante esta jornada deberán esperar hasta la próxima semana.
La misión, conocida como Starship Flight 14, tiene un objetivo especialmente importante dentro del programa: SpaceX busca que la etapa superior de Starship alcance por primera vez la órbita terrestre. En los vuelos anteriores, el vehículo realizó trayectorias suborbitales, por lo que esta prueba incorporará un nuevo desafío para el desarrollo del sistema.
¿Cuándo será el lanzamiento de Starship?
La nueva fecha anunciada por SpaceX para el Flight 14 es el 28 de septiembre de 2026. La misión partirá desde las instalaciones de Starbase, en el sur de Texas, Estados Unidos.
La ventana prevista para el lanzamiento tendrá una duración limitada, por lo que la hora exacta de despegue quedará sujeta a las condiciones de la cuenta regresiva y a las decisiones operativas de la compañía.
La información disponible actualmente indica que la ventana de lanzamiento comenzará a las 8.15 de la mañana, hora del Este de Estados Unidos, lo que equivale a las 9.15 de Argentina. Se trata de una ventana de aproximadamente 75 minutos, por lo que el despegue no necesariamente ocurrirá exactamente a esa hora.
Como ocurre con este tipo de pruebas, el horario puede modificarse si aparecen problemas técnicos, condiciones meteorológicas desfavorables o restricciones vinculadas con la seguridad del lanzamiento. Por eso, la hora anunciada debe interpretarse como el inicio de la ventana y no como una garantía de despegue.
SpaceX ya dispone de una página oficial dedicada a la misión, donde concentra la información del vuelo y la transmisión correspondiente. La compañía también suele comunicar cambios en el cronograma a través de sus canales oficiales.
Para quienes quieran seguir el lanzamiento desde Argentina, la referencia principal será la transmisión oficial de SpaceX. La compañía realiza sus coberturas de los vuelos de Starship a través de sus canales oficiales y de su sitio web. De esta manera, los espectadores pueden seguir la cuenta regresiva, el despegue y las distintas etapas del vuelo.
¿Qué hará Starship durante esta misión?
El Flight 14 no será solamente otro ensayo de despegue. SpaceX pretende avanzar hacia una etapa diferente en el desarrollo del vehículo.
Starship está compuesto por dos grandes elementos: el Super Heavy, que funciona como primera etapa y proporciona el impulso inicial, y la nave Starship, que se encuentra en la parte superior y continúa el viaje después de la separación.
El conjunto mide aproximadamente 124 metros de altura y está diseñado para ser reutilizable. SpaceX lo presenta como un sistema destinado a transportar carga y personas a la órbita terrestre y, en el futuro, a la Luna y Marte.
En esta oportunidad, el objetivo es que la nave superior alcance una órbita de aproximadamente 275 kilómetros de altura y complete alrededor de seis vueltas a la Tierra. Después, el plan contempla una reentrada y un amerizaje controlado en el océano Pacífico, al oeste de Chile, unas diez horas después del lanzamiento.
El Super Heavy tendrá, en cambio, una trayectoria mucho más breve. De acuerdo con el plan de vuelo, el propulsor realizará su descenso después de la separación y se espera que americe en el Golfo de México unos minutos después del lanzamiento.
Otro de los objetivos de la misión estará relacionado con Starlink, la constelación de satélites de SpaceX. La empresa prevé desplegar durante este vuelo satélites Starlink V3, una nueva generación que forma parte de la evolución de su red de internet satelital.
El intento también permitirá obtener información sobre el comportamiento de Starship durante una misión orbital completa. Hasta ahora, los vuelos de prueba habían sido diseñados con trayectorias suborbitales, lo que permitía que el vehículo regresara a la Tierra sin completar una vuelta alrededor del planeta.
El nuevo perfil de vuelo supone, por lo tanto, una etapa diferente en el desarrollo del sistema.
SpaceX utiliza estos vuelos para probar modificaciones, recopilar datos y realizar ajustes antes de las siguientes misiones. La propia compañía explica que el desarrollo de Starship se basa en una estrategia de pruebas frecuentes para incorporar los resultados obtenidos en los vuelos posteriores.
Cómo verlo en vivo
La transmisión podrá seguirse a través de los canales oficiales de SpaceX, especialmente su cobertura online de la misión. La compañía habilita la emisión de sus lanzamientos y suele comenzar la cobertura antes del momento previsto para el despegue.
Por ahora, la fecha que debe marcarse en el calendario es lunes 28 de septiembre, con una ventana de lanzamiento que comienza a las 9.15 de Argentina, aunque el despegue puede producirse más tarde dentro de ese período.
La misión todavía está sujeta a cambios. En los lanzamientos de Starship, la fecha y la hora pueden modificarse hasta el último momento en función de cuestiones técnicas, meteorológicas o de seguridad. Por eso, la información oficial de SpaceX será la referencia para confirmar el horario definitivo cuando se acerque la nueva ventana de lanzamiento.