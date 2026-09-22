Misión espacial

Starship: cuándo es el próximo lanzamiento de SpaceX y cómo verlo en vivo

El vuelo 14 de Starship ya no despegará este martes 22 de septiembre. SpaceX modificó el cronograma y ahora apunta al lunes 28. La misión buscará llevar por primera vez al vehículo a una trayectoria orbital y desplegar satélites Starlink de nueva generación.