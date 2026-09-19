El presidente Javier Milei volverá a viajar a Estados Unidos el próximo lunes 21 de septiembre, en una nueva visita oficial a Nueva York que tendrá como eje su participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas y una agenda de reuniones.
Milei vuelve a Estados Unidos para hablar ante la ONU
El Presidente partirá el lunes 21 de septiembre y permanecerá en Estados Unidos hasta el jueves. La visita incluirá su exposición ante la Asamblea General y encuentros con referentes internacionales.
El mandatario permanecerá en territorio estadounidense hasta el jueves 24, en lo que será su visita número 18 al país norteamericano desde que asumió la Presidencia, en diciembre de 2023.
La actividad central será su discurso ante la Asamblea General de la ONU, en el marco del inicio del debate de alto nivel del organismo internacional. La intervención se desarrollará en un escenario que reúne a jefes de Estado y representantes de distintos países para abordar los principales temas de la agenda global.
Discurso en la ONU
La exposición de Milei ante el organismo multilateral será uno de los principales compromisos de su estadía en Nueva York.
La Asamblea General constituye uno de los espacios diplomáticos centrales del calendario internacional, con intervenciones de mandatarios y representantes de los Estados miembros.
La agenda de este año contempla debates sobre distintos desafíos internacionales, entre ellos los conflictos armados, la cooperación entre países y los cambios tecnológicos.
La presencia del Presidente argentino se enmarca en una política exterior que ha dado relevancia a los vínculos con Estados Unidos y otros actores internacionales.
Reuniones oficiales
Además de su intervención ante las Naciones Unidas, Milei tiene previsto desarrollar una serie de encuentros de alto nivel durante su estadía.
La agenda incluirá reuniones vinculadas con las relaciones internacionales y el ámbito económico, en una visita que combinará actividades diplomáticas y contactos con referentes del sector privado.
El viaje se producirá en una nueva edición de la semana de alto nivel de la ONU, que concentra en Nueva York a representantes de gobiernos de todo el mundo.
La actividad presidencial se extenderá hasta el jueves, cuando está previsto el regreso del mandatario a la Argentina.
Todavía no se oficializó un encuentro con Donald Trump, pero el vínculo entre ambos puede determinar en que finalmente haya foto.
La visita se suma a los distintos viajes que Milei realizó a Estados Unidos desde el comienzo de su gestión, en el marco de su agenda internacional y de los contactos que mantiene con dirigentes políticos y económicos.