Tres sedes

Este martes, Mario Pereyra, Q'LoKura y Bándalos Chinos animan los Fan Fest

Santa Fe, Rosario y Rafaela tendrán una nueva jornada con música, circo, DJs y propuestas culturales. Mario Pereyra cerrará la noche en el Parque del Sur, Q'LoKura hará lo propio en Rosario y Bándalos Chinos serán el broche en Rafaela.