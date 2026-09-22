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Este martes, Mario Pereyra, Q'LoKura y Bándalos Chinos animan los Fan Fest

Santa Fe, Rosario y Rafaela tendrán una nueva jornada con música, circo, DJs y propuestas culturales. Mario Pereyra cerrará la noche en el Parque del Sur, Q'LoKura hará lo propio en Rosario y Bándalos Chinos serán el broche en Rafaela.

El acceso a los Fan Fest será gratuito con QR previamente gestionado.El acceso a los Fan Fest será gratuito con QR previamente gestionado.
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El martes tendrá distintos ritmos y varios nombres fuertes repartidos entre los escenarios de los Fan Fest. Mario Pereyra, Q'LoKura y Bándalos Chinos serán los encargados de ponerle música a los cierres en Santa Fe, Rosario y Rafaela, respectivamente, en una jornada que también tendrá circo, radios, DJs y propuestas culturales.

La agenda comenzará temprano y permitirá recorrer distintas propuestas a lo largo del día. En Rosario, el primer turno será para Circo Lumiere, mientras que en Santa Fe las radios tomarán protagonismo durante la mañana. Rafaela, en tanto, comenzará su programación por la tarde.

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Mario Pereyra, la cita de la noche en Santa Fe

El Parque del Sur tendrá actividad desde las 9 con Radio LT9, que ocupará el Escenario 2 hasta el mediodía. Luego será el turno de LT10, entre las 14 y las 16.

En el Escenario 1, la música comenzará con un DJ y continuará con Les Muum, Vomitan Glitter y Positivo Folk. El recorrido desembocará a las 20 en la presentación de Mario Pereyra, uno de los nombres destacados de la programación santafesina.

Q'LoKura cierra la jornada en Rosario

En Rosario, el martes arrancará a las 10 con Circo Lumiere en CapiPlaza. Una hora después, Tomate tu tiempo llevará su propuesta de radios y streaming a Independencia 2.

Los Fan Fest tendrán música en vivo, DJs, radios y propuestas culturales.Los Fan Fest tendrán música en vivo, DJs, radios y propuestas culturales.

Durante la tarde habrá nuevas funciones de Lumiere y Circo Beat, además de Giorgia Pasero, Dúo Ñapinda y CAPI. También se desarrollará la propuesta El músculo del deseo: Potencia, deseo y bienestar, a cargo de la licenciada Cecilia Ce.

El tramo final tendrá a Plan Divino y Delfina Beltramone, mientras Radio F! acompañará con sus DJs. A las 20, el escenario Independencia 1 recibirá a Q'LoKura, que tendrá a su cargo uno de los cierres musicales más importantes del día.

Bándalos Chinos, el cierre en Rafaela

En Rafaela, DJ Julián Pucheta estará desde las 14 en el Microestadio y DJ Eli Sampa acompañará la tarde desde el Velódromo.

La agenda comenzará temprano y permitirá recorrer distintas propuestas a lo largo del día.La agenda comenzará temprano y permitirá recorrer distintas propuestas a lo largo del día.

La programación sumará a Celi Astudillo Trío y Cumbia Brava antes del gran cierre. A las 20, Bándalos Chinos llegarán al Microestadio para ponerle el broche a la jornada.

Cómo ingresar a los Fan Fest

El acceso es gratuito, previa gestión del QR. El código debe obtenerse nuevamente para cada jornada a través de entradas.santafe2026.ar.

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