Este jueves 24 de septiembre, los Fan Fest volverán a ofrecer una agenda para recorrer las tres ciudades sede de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Habrá propuestas desde la mañana, actividades durante la tarde y una noche con distintos artistas como protagonistas.
Koino Yokan, Coty Hernández, Fiesta Polenta y 4to Tiempo llegan a los Fan Fest este jueves
Rosario, Santa Fe y Rafaela tendrán una nueva jornada con música, DJs, charlas y actividades. La programación comenzará desde la mañana y tendrá una noche con propuestas para disfrutar en los distintos escenarios.
En Rosario, la jornada comenzará a las 10 con Circo Lumiere en CapiPlaza. Luego llegarán Tomate tu tiempo, DJ Calou Befu, Luana Noa, Tequila, Manu Piró y Resuena, además de charlas, entrevistas, premiaciones y DJs.
A las 21, Koino Yokan cerrará la programación musical en Independencia 1.
Nombres fuertes en Santa Fe
El Parque del Sur abrirá la jornada a las 9 con Radio LT9 y continuará desde las 14 con DJs y la programación de LT10. Diamantina y Laser Flip serán parte de la tarde, junto con Sabrina Ameghino, que presentará Contra la corriente.
Desde las 19 llegará Indios, seguido por La Previa Onda. A las 20, Coty Hernández ocupará el escenario y a las 21 será el turno de Fiesta Polenta.
Rafaela prepara su propio cierre
En Rafaela, la actividad se repartirá entre el Microestadio y el Velódromo, con DJ Eli Sampa y DJ Gian Chiarelli durante buena parte de la tarde.
A las 18 se presentará Eme, mientras que a las 19 habrá DJ en el Microestadio. El cierre llegará a las 20 con 4to Tiempo, que pondrá el broche musical a la jornada.
Tres ciudades, distintos escenarios y una nueva oportunidad para elegir dónde pasar la tarde y disfrutar de la programación de los Fan Fest.
Entrada gratuita con QR
El acceso a los Fan Fest es gratuito, previa gestión del QR. El código debe obtenerse previamente para cada jornada a través de entradas.santafe2026.ar.