Tres sedes

Koino Yokan, Coty Hernández, Fiesta Polenta y 4to Tiempo llegan a los Fan Fest este jueves

Rosario, Santa Fe y Rafaela tendrán una nueva jornada con música, DJs, charlas y actividades. La programación comenzará desde la mañana y tendrá una noche con propuestas para disfrutar en los distintos escenarios.