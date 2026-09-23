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Maximiliano Pullaro
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Los Gladiadores vencieron a Brasil y dieron un paso clave en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Argentina se impuso 18-17 ante Brasil en un clásico de máxima tensión y consiguió una victoria importante en su camino por la medalla dorada y la clasificación a los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

Handball masculino: Argentina vs. Brasil -JJSS2026Handball masculino: Argentina vs. Brasil -JJSS2026
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Los Gladiadores consiguieron este miércoles una victoria de enorme valor en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. En su segunda presentación en el torneo, la Selección Argentina de handball masculino derrotó 18-17 a Brasil en un ajustado clásico y sumó un nuevo resultado positivo en su camino por la medalla dorada.

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El encuentro se disputó en el Estadio Invencible Santa Fe, escenario que concentra la competencia de handball durante los Juegos Suramericanos. El conjunto dirigido por Rodolfo Jung volvió a quedarse con un partido cerrado y dio otro paso dentro de un certamen que reúne a seis seleccionados en la rama masculina.

Un clásico que terminó con diferencia mínima

Argentina y Brasil protagonizaron un duelo definido por apenas un gol. El marcador final, 18-17 para Los Gladiadores, reflejó la paridad de un enfrentamiento que terminó con festejo albiceleste.

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La victoria adquiere además un valor especial por el rival y por el momento del torneo. Brasil es uno de los principales equipos de la competencia y forma parte del grupo de selecciones que buscan terminar en los primeros lugares de la clasificación.

El camino de Los Gladiadores en Santa Fe 2026

Argentina había comenzado su participación en los Juegos Suramericanos con una victoria ante Paraguay. En su debut, disputado el martes, se impuso 27-17, con Pedro Martínez Cami y Pablo Mínguez como máximos anotadores, con cuatro goles cada uno.

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Con el triunfo frente a Brasil, Los Gladiadores mantienen su marcha en un torneo que se juega bajo el formato de enfrentamientos todos contra todos. El calendario argentino continuará con Perú, Uruguay y Chile, con el último partido previsto para el sábado 26 de septiembre.

La medalla dorada y una plaza para Lima 2027

Más allá de la pelea por el podio, el handball en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 tiene otro objetivo en juego: la clasificación a los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

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La competencia entrega dos plazas directas por rama para Lima 2027, mientras que el tercer seleccionado mejor ubicado que no esté previamente clasificado tendrá acceso a un repechaje.

Por eso, el triunfo ante Brasil representa un resultado importante para las aspiraciones argentinas. Los Gladiadores ya dieron dos pasos en Santa Fe y todavía tienen por delante tres partidos para completar su recorrido en el torneo.

La competencia masculina continuará este jueves con nuevos encuentros en el Invencible Santa Fe y tendrá su jornada decisiva el sábado 26 de septiembre.

12 - 26 de septiembre de 2026
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