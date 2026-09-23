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De compañeros a rivales: Cifuentes venció a Lorenzo y conquistó el oro en tenis de mesa

Final íntegramente argentina del tenis de mesa masculino. Horas antes habían celebrado juntos el título en dobles; después quedaron frente a frente por la presea dorada individual en Rosario.

Horacio Cifuentes venció a Santiago Lorenzo en Rosario y ganó el oro individual de tenis de mesa en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Horacio Cifuentes venció a Santiago Lorenzo en Rosario y ganó el oro individual de tenis de mesa en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.
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Pasaron de abrazarse por un oro compartido a enfrentarse por otro: Horacio Cifuentes derrotó a Santiago Lorenzo y se consagró campeón individual masculino de tenis de mesa en los Juegos Suramericanos 2026 que se realizan en la provincia de Santa Fe.

La final disputada este miércoles por la tarde-noche en el Estadio Salvador Bonilla del Club Atlético Provincial, en Rosario, aseguró de antemano un 1-2 argentino en el podio y terminó con Cifuentes en lo más alto y Lorenzo con la medalla de plata.

cifuentes lorenzo tenis de mesaTras festejar juntos en dobles, los tenimesistas argentinos definieron el título individual en Rosario, donde el platense se tomó revancha de la final de 2022.

La definición tuvo además sabor a revancha. Cuatro años atrás, en los Juegos Suramericanos de Asunción 2022, los mismos protagonistas habían llegado al último partido, pero con desenlace inverso: Lorenzo venció entonces a Cifuentes por 4-1 y fue campeón, mientras que el platense quedó con la plata.

Compañeros primero, rivales después

La jornada tuvo una particularidad. Apenas unas horas antes de disputar la final individual, Cifuentes y Lorenzo habían formado pareja para conquistar el dobles masculino.

La dupla argentina venció 3-2 a los chilenos Nicolás Burgos y Gustavo Gómez en un partido de enorme paridad, definido 12-10 en el quinto game. Con ese triunfo, Argentina alcanzó su medalla de oro número 50 en los Juegos.

cifuentes lorenzo tenis de mesaLa definición entre compatriotas coronó una jornada histórica para el tenis de mesa nacional, sumando dos medallas doradas en los Juegos Suramericanos.

Ambos habían llegado con autoridad a las instancias decisivas del singles. Cifuentes superó 4-1 al brasileño Felipe Arado en cuartos de final, mientras Lorenzo eliminó 4-2 al chileno Nicolás Burgos.

El cuadro terminó llevándolos nuevamente a una final suramericana entre argentinos.

El título que le faltaba

Para Cifuentes, el oro individual completa una cuenta pendiente dentro de su historial continental.

El bonaerense había sido subcampeón individual en Asunción 2022 y ya contaba con títulos suramericanos en dobles y por equipos. También había ganado el dobles masculino en Cochabamba 2018.

Mirá tambiénOro en Rosario: Cifuentes y Lorenzo dejaron a la Argentina en lo más alto en tenis de mesa

Lorenzo, por su parte, defendía la corona individual obtenida hace cuatro años y cerró este miércoles con una cosecha particular: oro en dobles, plata en singles y el bronce conseguido previamente en dobles mixto junto a Camila Argüelles.

Rosario terminó viendo dos versiones de la misma sociedad. Primero, Cifuentes y Lorenzo del mismo lado de la mesa. Después, separados por la red y con una sola medalla dorada disponible

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