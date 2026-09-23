Juegos Suramericanos

Oro en Rosario: Cifuentes y Lorenzo dejaron a la Argentina en lo más alto en tenis de mesa

Con una gran muestra de carácter en el Salvador Bonilla, se consagraron campeones en dobles masculino al vencer a los chilenos Nicolás Burgos y Gustavo Gómez, sumando una nueva presea dorada para la delegación nacional.