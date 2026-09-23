El tenis de mesa le dio a la Argentina una nueva medalla en los Juegos Suramericanos 2026 que se realizan en la provincia de Santa Fe: Horacio Cifuentes y Santiago Lorenzo ganaron el oro en dobles masculino.
Oro en Rosario: Cifuentes y Lorenzo dejaron a la Argentina en lo más alto en tenis de mesa
Con una gran muestra de carácter en el Salvador Bonilla, se consagraron campeones en dobles masculino al vencer a los chilenos Nicolás Burgos y Gustavo Gómez, sumando una nueva presea dorada para la delegación nacional.
La pareja nacional derrotó este miércoles por la siesta a los chilenos Nicolás Burgos y Gustavo Gómez, en cinco games: 3-11; 12-11;13-11; 5-11; 12-10; 3-2.
La final se jugó en el Estadio Salvador Bonilla de Rosario, y terminó con los argentinos en lo más alto del podio una competencia en la que mostraron solidez desde el comienzo.
El oro para el tenis de mesa argentino se suma a otras medallas previas. Camila Argüelles y Santiago Lorenzo consiguieron el bronce en dobles mixto luego de caer 3-2 ante Guilherme Teodoro y Giulia Takahashi, de Brasil, en semifinales. Además, Argüelles y Ana Codina también aseguraron una medalla de bronce en dobles femenino.
Un camino firme hasta la definición
Cifuentes y Lorenzo comenzaron su recorrido directamente en cuartos de final y superaron por 3-0 a los ecuatorianos Joshua Robayo y Alberto Miño, con parciales de 11-4, 11-6 y 11-8.
En semifinales encontraron mayor resistencia frente a los peruanos Carlos Fernández y Felipe Duffoo, aunque volvieron a resolver el partido a su favor: fue 3-1, con parciales de 11-7, 11-5, 8-11 y 11-6.
Así llegaron a la definición ante una dupla chilena que también había transitado con autoridad su lado del cuadro y que había vencido 3-0 a Paraguay para garantizarse una medalla.
Cuatro años atrás, en Asunción 2022, Cifuentes ya había ganado esta misma prueba junto a Gastón Alto. Del otro lado de aquella final estaban, justamente, Gómez y Burgos: Argentina se había impuesto entonces por 3-0. Esta vez cambió el compañero, pero no el destino de la medalla.
Una sociedad que sabe ganar
Cifuentes y Lorenzo vienen compartiendo competencias internacionales desde hace años y en 2024 consiguieron uno de los resultados más importantes de su carrera como pareja: fueron campeones panamericanos de dobles masculino después de vencer 3-0 a los cubanos Andy Pereira y Jorge Campos.
Ese mismo año también hicieron historia al conquistar juntos el WTT Contender de Mendoza, donde derrotaron en la final a los brasileños Vitor Ishiy y Guilherme Teodoro. Lorenzo había definido entonces aquel logro como “un título histórico para nosotros” y había destacado especialmente haberlo conseguido “acá con toda nuestra gente”.
Santa Fe 2026 agregó ahora otro capítulo aportando una nueva medalla dorada a la delegación argentina que se acerca a las doscientas preseas doradas.