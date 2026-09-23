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Carlos Ferrea y la mirada desde adentro de Santa Fe 2026: “No solo el medallero, se han logrado récords”

El jefe de Misión de Argentina destacó el acompañamiento del público, la emoción de los atletas, el nivel de los nuevos escenarios y el legado que los Juegos dejaron en Santa Fe.

Carlos Ferrea, jefe de Misión de Argentina.Carlos Ferrea, jefe de Misión de Argentina.
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Después de varios días de competencia, Carlos Ferrea, jefe de Misión de Argentina, hizo un balance que fue mucho más allá de los resultados. Desde Rosario, destacó la manera en que los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 se vivieron en los escenarios, con tribunas llenas, familias acompañando y atletas disfrutando de competir en su propio país.

“El balance es muy positivo. Realmente estamos felices de estar aquí en Santa Fe, puntualmente en Rosario”, señaló Ferrea. Los resultados que había conseguido la delegación argentina se sumaron, según explicó, al acompañamiento de un público que llenó los estadios y convirtió cada jornada en una verdadera fiesta.

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Atletas, familias y tribunas llenas

Para el jefe de Misión, una de las imágenes que más representó el espíritu de estos Juegos fue la presencia del público en los escenarios. También valoró la decisión de acercar a escuelas y clubes para que pudieran conocer distintas disciplinas y formar parte de las jornadas de competencia.

Ferrea contó que había podido ver de cerca algunos de esos momentos. Mencionó la emoción de una representante argentina que celebró una medalla junto a sus familiares y también una competencia de natación en la que una atleta santafesina consiguió una medalla acompañada por una numerosa presencia de integrantes de su club.

“Se da una alegría y yo creo que es mágico. Todos los atletas argentinos estamos disfrutando tener unos Juegos en Argentina”, expresó.

Esa mirada también lo llevó a poner en perspectiva el medallero. Para Ferrea, las medallas eran apenas una parte de todo lo que debía observarse en una competencia de estas características. Los récords, las marcas, los tiempos mejorados y el crecimiento de cada atleta también formaban parte de los resultados.

“Cada federación, cada atleta, cada padre que acompaña es realmente un sponsor del deporte argentino”, afirmó. Y remarcó que detrás de cada participación existía un esfuerzo colectivo que muchas veces no quedaba reflejado en una tabla de posiciones.

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Un legado que queda después de los Juegos

Ferrea también destacó el nivel de los escenarios deportivos que habían sido construidos y renovados en la provincia. Mencionó especialmente el Centro Acuático Provincial, las arenas y el nuevo velódromo de Rafaela, además de las villas construidas en Rosario, Santa Fe y Rafaela.

Para el dirigente, todo ese patrimonio representaba uno de los grandes legados de Santa Fe 2026. “Sinceramente, hoy puedo decir con toda certeza que tenemos la mejor pista de ciclismo aquí en Santa Fe, en Rafaela”, afirmó, y destacó que las instalaciones deportivas alcanzaban un nivel olímpico.

Pero entre todos los recuerdos de su paso por los Juegos hubo uno que Ferrea eligió especialmente: la ceremonia inaugural en Rosario. Con una trayectoria vinculada al movimiento olímpico desde hace décadas, aseguró que fue “una de las mejores” que le había tocado vivir.

“Lloramos, cantamos, nos reímos y hasta bailamos”, recordó sobre aquella noche. Para Ferrea, la ceremonia logró reunir deporte y cultura y mantener al atleta como protagonista, una combinación que también había sido reconocida por otros jefes de Misión.

Al hacer su balance, el dirigente extendió el reconocimiento a todas las personas que hicieron posible la participación argentina: equipos técnicos, colaboradores, federaciones, clubes, familias y quienes trabajaron en cada una de las sedes. El objetivo, explicó, era que los atletas pudieran llegar a competir y concentrarse en lo esencial: “que el atleta venga, compita y tenga todo resuelto para solo dedicarse a la competencia”.

12 - 26 de septiembre de 2026
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