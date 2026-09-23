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Ecuador destacó el vínculo con la comunidad durante Santa Fe 2026: “Es parte esencial del legado”

Paúl Calle, jefe de Misión de Ecuador, destacó el valor de los Juegos Suramericanos como parte del camino hacia Los Ángeles 2028 y resaltó especialmente la participación de los santafesinos, los escenarios llenos y la respuesta del público durante el evento.