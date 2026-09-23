El deportista neuquino José Acuña se consagró campeón en la categoría Kyorugi 58 a 68 kg tras vencer en la final al brasileño Joao Souza por 15 a 7 en la Rural Nave B. Con esta victoria, la delegación argentina recupera el lugar más alto del podio continental en este deporte luego de 12 años.
José Acuña logró la medalla de oro en Taekwondo en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026
El neuquino brilló en una final vibrante ante Brasil, superó los momentos de tensión con solidez y cortó una sequía de doce años sin títulos en el certamen.
Un triunfo histórico que corta una sequía de 12 años
El taekwondo argentino volvió a vestir de dorado en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. En una actuación consagratoria, José Acuña rompió una racha que se extendía desde la edición de Santiago 2014, devolviéndole a la Argentina un primer puesto en esta disciplina marcial.
El representante neuquino completó un recorrido impecable en la categoría Kyorugi Masculino de 58 kg a 68 kg, consolidándose como uno de los máximos exponentes de la delegación local en este certamen continental.
La final ante Brasil: tensión, 15 a 7 y revisión de video
El combate decisivo por la medalla de oro tuvo lugar este miércoles 23 de septiembre en la Rural Nave B de la capital santafesina, comenzando pasadas las 16:24 horas. Acuña enfrentó al brasileño Joao Souza en un duelo de alta intensidad táctica y física.
El marcador final favoreció al argentino por 15 a 7 en puntos totales, asegurando el triunfo por 2 rounds a 0. El segundo asalto concentró la mayor carga de dramatismo: Acuña sumó 11 puntos decisivos, mientras que el rincón brasileño solicitó una revisión de video (Instant Video Replay) reclamando una patada a la cabeza. El juez principal Juan Carlos Aguila y la mesa técnica rechazaron el pedido de la delegación brasileña, sosteniendo el fallo en un cierre que mantuvo en vilo a todo el estadio.
El podio oficial de la categoría se completó con la medalla de plata para Joao Souza (Brasil) y las medallas de bronce para Jeshuath Pedraza (Venezuela) e Ian Romero (Panamá).
Celebración en Santa Fe 2026 y proyección nacional
La victoria de Acuña fue celebrada fervientemente por el público presente en el complejo de la Rural Nave B, consolidando el impacto positivo de la localía en esta cita suramericana. Este resultado representa no solo un logro individual de jerarquía, sino también una victoria estratégica para el desarrollo del taekwondo en las provincias del interior del país.
El logro de José Acuña reafirma el crecimiento del deporte federal y marca un hito en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Con temple en los momentos clave y firmeza reglamentaria, el neuquino inscribió su nombre en la historia de las artes marciales argentinas y cortó una sequía dorada de doce años.