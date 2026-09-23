Argentina sumó una nueva medalla dorada en el ciclismo pista de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Rubén Ramos y Marcos Méndez se quedaron con el primer puesto en la prueba madison masculina.
Argentina ganó el oro en la madison masculina del ciclismo pista
Rubén Ramos y Marcos Méndez sumaron 43 puntos y terminaron primeros en la prueba. Chile y Perú completaron el podio con 31 unidades cada uno.
La dupla albiceleste totalizó 43 puntos y terminó por delante de Chile y Perú, que igualaron con 31. La definición dejó a los argentinos en lo más alto de la clasificación general.
Ramos y Méndez marcaron la diferencia
Argentina construyó su victoria a lo largo de los distintos sprints puntuables. En la tabla oficial aparece con 43 unidades, producto de una actuación regular durante toda la competencia.
Chile terminó segundo con 31 puntos y Perú ocupó el tercer lugar con la misma cantidad. La clasificación final ubicó luego a Colombia con 29 y a Brasil con 28.
Venezuela, por su parte, figura sin posición final luego de registrar un DNF en la prueba.
Una nueva dorada para Argentina
El triunfo de Ramos y Méndez permitió a la delegación nacional sumar otra medalla de oro en el programa de ciclismo de los Juegos Suramericanos.
La madison es una prueba por parejas en la que los equipos suman puntos a lo largo de distintos sprints. Argentina cerró la competencia con 43 unidades, doce más que sus perseguidores inmediatos.