La prueba de Velocidad femenina en el Invencible Velódromo de la ciudad de Rafaela entregó un espectáculo de altísimo nivel en el marco de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Stefany Cuadrado, de Colombia, se consagró campeona de la disciplina escoltada por la chilena Daniela Colilef, quien se colgó la presea de plata tras una jornada intensa de lanzamientos y exigentes “heats”.
Ciclismo Pista: Stefany Cuadrado y Daniela Colilef celebraron en el Velódromo de Rafaela
La colombiana Cuadrado se adjudicó la medalla de oro en la prueba de Velocidad femenina, mientras que la chilena Colilef se quedó con la de plata. Tras la extenuante jornada, ambas corredoras repasaron sus sensaciones y el valor del esfuerzo personal. Hubo elogios para el recinto santafesino.
Del récord suramericano al sueño mundialista
Con la tranquilidad de haber conseguido su segundo metal dorado en el torneo, Stefany Cuadrado destacó las buenas sensaciones que tuvo desde los primeros giros a la pista rafaelina y el trabajo previo realizado con su equipo de trabajo.
"Nos sentimos super bien. Desde el principio tuvimos la sensación de que iba a ser un gran día, desde el récord suramericano. Las rivales estaban muy fuertes y gracias a Dios se dio el nivel que buscábamos", afirmó la campeona colombiana.
Respecto a la preparación que le permitió subirse a lo más alto del podio y el horizonte competitivo de su selección, la atleta remarcó: "fue una preparación muy dura, de mucho entrenamiento de la mano de mi entrenador. Como todo, nada es fácil; toca prepararlo desde mucho antes con buena alimentación, muy buenos entrenos y buen descanso. Esto es parte de la preparación para lo que se viene, que es el Mundial. Vamos con un grupo muy compacto que puede traer muy buenas alegrías al país, y este paso aquí nos da cierta confianza".
Medallero
Además, la velocista elogió las condiciones del recinto santafesino: "Es increíble, muy cómodo y alto. Casi que el velódromo te dice cómo ir porque es muy bacano".
Daniela Colilef: la emoción del regreso
Por su parte, Daniela Colilef completó un camino extenuante hasta la final, debiendo definir en tres hits tanto su serie de cuartos de final como la semifinal antes de disputar el oro. Tras colgarse la medalla de plata, no ocultó su emoción por el logro obtenido tras un proceso de retorno al alto rendimiento. “Fue una jornada muy extensa e intensa. Me tocó correr varios hits e ir al desempate en cuartos de final y en semis. Pero estoy feliz de poder concretar este sueño y muy contenta".
Al momento de dedicar el logro continental, la ciclista se conmovió al recordar el esfuerzo personal tras ser madre por segunda vez: "se la dedico a mi familia. Hace dos años tuve a mi segundo hijo y la verdad es que me ha costado mucho volver al nivel. Estoy muy emocionada porque se pudo concretar este trabajo que llevaba hace tiempo. Ya no había corrido los Juegos en 2022, así que estoy feliz de volver a los Juegos Suramericanos y entregar esta medalla a mi país".
Finalmente, Colilef también se sumó a los halagos para las instalaciones locales, al señalar que “el velódromo está espectacular, muy lindo. Es la primera vez que vengo y estoy feliz de haber tenido la oportunidad de estar acá y concretar esta medalla".