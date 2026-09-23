Juegos Suramericanos

Ciclismo Pista: Stefany Cuadrado y Daniela Colilef celebraron en el Velódromo de Rafaela

La colombiana Cuadrado se adjudicó la medalla de oro en la prueba de Velocidad femenina, mientras que la chilena Colilef se quedó con la de plata. Tras la extenuante jornada, ambas corredoras repasaron sus sensaciones y el valor del esfuerzo personal. Hubo elogios para el recinto santafesino.