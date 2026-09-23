En una resolución que dio un giro al desarrollo de las competencias de remo coastal en los Juegos Suramericanos, las autoridades de la organización decidieron suspender el tramo final de las regatas y otorgarle oficialmente la medalla de bronce a la marplatense Clara Galfre, luego de revisar los inconvenientes técnicos provocados por las severas condiciones climáticas en la Laguna Setúbal.
Tras una reprogramación por el viento, le otorgaron la medalla de bronce a Clara Galfre
Las autoridades ajustaron el podio de la competencia tras constatar marcadas desproporciones en el oleaje entre ambas canchas y atender el reclamo de la marplatense por un obstáculo durante el recorrido.
La determinación se tomó tras comprobarse una marcada disparidad entre la cancha 1 y la cancha 2, donde el fuerte viento generó un oleaje desproporcionado que perjudicaba abiertamente a quienes competían por uno de los andariveles. A esta situación climática se le sumó el reclamo formal presentado por la delegación argentina, luego de que Galfre se viera severamente demorada durante la prueba al engancharse con un junco en plena navegación.
Ante la imposibilidad de garantizar un marco de equidad deportiva para el normal desarrollo de la prueba, la organización dio por terminada la competencia y le reconoció el tercer puesto a la representante albiceleste. Por su parte, la medalla dorada quedó en manos de la peruana Pamela Noya, quien había superado a la paraguaya Fiorela Rodríguez tras registrar un tiempo de 3 minutos, 13 segundos y 47 centésimas.