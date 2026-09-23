Las intensas ráfagas de viento y el cambio de las condiciones climáticas en la ciudad de Santa Fe pusieron en jaque el normal desarrollo de las competencias de canotaje en la Laguna Setúbal previstas para hoy a las 18. Las inclemencias registradas durante las últimas horas imposibilitaron la correcta instalación de la pista oficial y generaron un oleaje que dificulta el despliegue de las embarcaciones, abriendo la posibilidad de que varias pruebas agendadas deban ser postergadas.
El fuerte viento complica al canotaje y evalúan reprogramar pruebas claves
Las inclemencias climáticas impidieron la instalación completa de la pista y afectaron el boyado. Al disputarse plazas para los Juegos Panamericanos de Lima 2027, las autoridades priorizan la seguridad de los atletas.
El escenario se torna particularmente sensible debido a la trascendencia de la cita deportiva. Según explicó el Presidente de la Confederación Suramericana de Canotaje, Hugo Cabral, el mal tiempo dañó el equipamiento técnico dispuesto sobre el agua: "El clima está jugando una mala pasada. La tormenta del domingo hizo que salieran muchas tapias, muchos camalotes, nos arruinó parte del boyado. La gente que viene de la Ría, que es el equipo que viene a instalar la pista que se compró, no la pudo terminar de instalar. La reconstruyeron ayer hasta última hora y el viento de hoy, que rotó totalmente de sur a norte, nos está complicando".
La inestabilidad del agua representa un riesgo directo para la integridad física de los competidores y la equidad deportiva. Al respecto, Cabral advirtió sobre el peligro que implican las olas para este tipo de botes: "Hoy las condiciones no son las ideales para que los atletas puedan competir. Tienen que remar en una pileta, no en un lugar como este. El bote es muy finito e inestable, se puede llegar hasta hundir; no te permite llevar la dirección correcta con semejante ola pegándote de costado. Es un impedimento concreto y están los riesgos de que pueda llegar a darse vuelta algún chico".
El dirigente remarcó la necesidad de ser rigurosos con los estándares de competencia, ya que el certamen reparte pasajes al máximo evento multidisciplinario del continente: "Son pruebas que no solamente premian medallas, sino que premian la clasificación a Lima 2027, o sea que son de mucha importancia".
Ante esta coyuntura, la organización analiza ajustar el cronograma contra reloj sin margen para extender el calendario oficial. "Hoy vamos a intentar tener las dos pruebas de 1.000 metros a las 6 de la tarde, cuando dice el clima que afloja el viento. En este mismo momento están los entrenadores de los ocho o nueve países reunidos en la Villa Sudamericana reprogramando, pensando que algunas pruebas van a tener que ser mañana quizás de tarde para poder terminar el viernes durante mañana y tarde", detalló Cabral, al tiempo que concluyó: "Tenemos que terminarlo el viernes porque el sábado las delegaciones ya tienen vuelos de regreso".