La disciplina de marcha atlética abrió su agenda en los Juegos Suramericanos con una exhibición de jerarquía internacional. El brasileño Caio Bonfim, subcampeón olímpico y medallista en París 2024, ratificó su condición de favorito al adjudicarse la medalla de oro en la exigente prueba de los 21 kilómetros, completando el recorrido con una marca oficial de 1 hora, 22 minutos y 31 segundos.
Caio Bonfim se quedó con el oro en la marcha atlética
El subcampeón de París 2024 impuso su ritmo y ganó con claridad los 21 kilómetros. Ecuador completó un gran desempeño colectivo al adueñarse de las medallas de plata y bronce.
El atleta brasileño construyó un triunfo sólido de principio a fin, administrando las cargas físicas y manteniendo un ritmo de competencia demoledor que le permitió manejar los tiempos del pelotón. Pese a la presión de sus perseguidores en el tramo final, la experiencia del paulista fue determinante para cruzar la meta en soledad y sacarle una ventaja de siete segundos a su escolta.
El podio continental se completó con un destacado doblete de la delegación de Ecuador. Alexander Hurtado se quedó con la medalla de plata tras registrar un tiempo de 1h 22m 38s, mientras que su compatriota Jordy Jiménez aseguró la presea de bronce al arribar en el tercer lugar con una marca de 1h 23m 26s.
Más atrás en la clasificación general finalizaron el colombiano César Herrera en la cuarta posición (1h 23m 53s), seguido por los peruanos Luis Campos, quinto con 1h 24m 45s, y Jaime Ccanto, quien cerró el lote de los seis primeros puestos al cruzar la línea de llegada en 1h 27m 14s. Con esta victoria, el atletismo brasileño sumó una nueva presea dorada y confirmó el altísimo nivel técnico presente en las pistas santafesinas.