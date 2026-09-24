Santa Fe 2026

Pedro De Haro, el oro con Los Pumas 7s y su sueño olímpico

El jugador del seleccionado argentino de rugby Seven, que consiguió el oro suramericano, recordó la emotiva convocatoria que marcó su debut, los cambios que debió realizar para adaptarse a la disciplina y su objetivo de seguir en el equipo con la mira puesta en los Juegos Olímpicos.