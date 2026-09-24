El camino hacia la consolidación en el alto rendimiento está marcado por decisiones, sacrificios y momentos que quedan grabados. Para Pedro De Haro, uno de ellos llegó de manera inesperada, cuando todavía estaba en el club y recibió el llamado que le abrió las puertas de Los Pumas 7s.
Pedro De Haro, el oro con Los Pumas 7s y su sueño olímpico
El jugador del seleccionado argentino de rugby Seven, que consiguió el oro suramericano, recordó la emotiva convocatoria que marcó su debut, los cambios que debió realizar para adaptarse a la disciplina y su objetivo de seguir en el equipo con la mira puesta en los Juegos Olímpicos.
Tras el oro en los Juegos Suramericanos, el jugador argentino repasó aquel momento y contó cómo fue el proceso de adaptación a una disciplina que le exigió cambiar varios aspectos de su juego.
El llamado que cambió todo
De Haro todavía recuerda con emoción la convocatoria que recibió para viajar a Sudáfrica y debutar con el seleccionado.
“Si te cuento todo, me tenés llorando acá. Estaba en el club con mi familia, también estaba entrando justo con mi mamá, y cuando me llamaron y me dijeron: ‘Pedro, si estás entrando al club, salí que te tenés que ir mañana a Sudáfrica’, realmente se me pone la piel de gallina”, recordó.
Aquel momento fue el comienzo de una nueva etapa. “Lo único que quería era teletransportarme como sea, entrar a Sudáfrica, ponerme la camiseta y decir: ‘Ya está, ya soy Puma Seven’. A partir de esto fíjense ustedes si me siguen llamando o no, yo ya me saqué esta presión”, relató.
El salto al Seven también implicó una transformación física y deportiva.
“Cambié un montón de cosas. De base bajé siete kilos, así que a partir de ahí ya se imaginarán que es otro deporte”, explicó.
También tuvo que adaptar su juego: “Tuve que afinar más mi patada. Yo juego en una posición en la que hay que tirar el line. En el rugby 15 eso jamás sería posible”.
“Hoy mi objetivo es jugar en Puma Seven”
Después de una temporada de renovación para el seleccionado, De Haro encontró su lugar en un equipo que llegó a los Juegos Suramericanos como uno de los grandes candidatos y que utilizó la competencia como punto de partida para una temporada con un objetivo mayor.
“Más que una obligación por la medalla dorada, lo que veníamos era a buscar crecer como equipo para enfrentar un año con nuestro verdadero objetivo, que es clasificar a los Juegos Olímpicos”, explicó.
La medalla de oro conseguida en Rosario significó entonces un buen comienzo para ese camino, pero también reforzó el sentido de pertenencia de De Haro con el seleccionado.
“El equipo es un equipo consagrado, que la verdad que formar parte me llena de rgullo. Ojalá seguir siendo parte de esta locura”, expresó. Y cuando le preguntaron por la posibilidad de dar el salto al seleccionado de rugby de 15, fue claro respecto de dónde está puesta hoy su prioridad.
“Hoy en día mi objetivo, la verdad, que no es jugar en Los Pumas. Sí, por ahí se ha dado mucho ese salto de Puma Seven a Puma. El mío no”, afirmó.
Su deseo es continuar en el Seven y llegar con el equipo al gran objetivo que tiene por delante: “Yo quiero estar en Los Pumas Seven hasta las Olimpiadas y me encanta este equipo, me encanta ser parte. Ojalá me queden muchos años más”. Lo resumió en una frase: “Si vos me decís, che, tu objetivo es jugar en Los Pumas, hoy no. Hoy mi objetivo es jugar en Puma Seven”.
Una medalla con sabor especial
El oro conseguido en Rosario tuvo además un componente diferente para De Haro: jugar en casa, acompañado por familiares, amigos, el club y una tribuna que siguió al seleccionado durante toda la competencia.
“Nosotros jugamos en lugares medio raros a lo largo del mundo y tener esta oportunidad de jugar en casa, la verdad que es dificilísimo explicar”, contó. “Mis amigos, el club, toda la gente de Argentina, la verdad que fue inexplicable”, agregó.
Después de aquel llamado que lo llevó por primera vez a Sudáfrica, De Haro atraviesa ahora otra etapa de su carrera. Ya no se trata solamente de llegar al seleccionado: quiere consolidarse en Los Pumas 7s, seguir vistiendo la camiseta argentina y perseguir junto al equipo el sueño olímpico.