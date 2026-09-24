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Maximiliano Pullaro
Juegos Suramericanos 2026
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Cronograma

Juegos Suramericanos: la agenda completa del jueves 24 de septiembre

La jornada tendrá finales de atletismo, canotaje, tiro con arco, taekwondo, karate y escalada, además de múltiples presentaciones argentinas.

Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Crédito: Fernando NicolaJuegos Suramericanos Santa Fe 2026. Crédito: Fernando Nicola
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Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 continuarán este jueves 24 de septiembre con una extensa programación que tendrá actividad en Santa Fe, Rosario, Rafaela, Paraná y Mar del Plata.

La jornada incluirá surf, atletismo, squash, raquetbol, bádminton, karate, canotaje, tiro con arco, voleibol, tenis, tenis de mesa, taekwondo, pádel, polo acuático, escalada, equitación, handball y softbol.

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Argentina volverá a tener distintos compromisos durante el día, principalmente en polo acuático, handball y softbol, además de la participación nacional en las disciplinas individuales.

Atletismo y canotaje desde temprano

La actividad comenzará a las 8 en Mar del Plata con distintas rondas y repechajes de shortboard, longboard y bodyboard, tanto femeninos como masculinos.

Santa Fe tendrá su primera final a las 8.15, con el lanzamiento de jabalina femenino. A las 8.40 se definirán los 800 metros masculinos y desde las 8.55 se disputará la final masculina de salto en largo.

A las 9 llegará la definición femenina de los 800 metros, mientras que también comenzará el heptatlón con los 100 metros con vallas.

Final de los 1.500 metros masculinos de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Crédito: Fernando Nicola

El atletismo continuará a las 9.20 con la final masculina de los 5.000 metros y a las 9.50 será el turno de la misma distancia femenina.

En simultáneo comenzarán las finales del canotaje velocidad. A las 9 se disputará el K2 500 metros femenino y diez minutos después el masculino.

También habrá definiciones de C1 500 metros: la femenina será a las 9.20 y la masculina comenzará a las 9.30.

Canotaje y tiro con arco concentran medallas

Desde las 9.40 comenzarán en Santa Fe los cruces eliminatorios del canotaje slalom, con competencias femeninas y masculinas de K1 y C1 Parallel Slalom.

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La programación tendrá cuartos de final y semifinales durante toda la mañana antes de las definiciones previstas desde las 14.

El canotaje velocidad volverá a entregar medallas a las 11.30 con la final femenina del K1 200 metros y a las 11.40 con el C1 200 metros.

Rosario tendrá desde las 9.15 las eliminatorias individuales de tiro con arco. El recurvo femenino y el compuesto masculino avanzarán durante la mañana desde dieciseisavos hasta semifinales.

Por la tarde comenzarán los cuadros de compuesto femenino y recurvo masculino, con eliminatorias desde las 15.15 y semifinales a partir de las 17.

Argentina, con actividad en polo acuático

El seleccionado argentino femenino de polo acuático tendrá su presentación desde las 12 frente a Brasil en Rosario.

La programación continuará a las 13.30 con Colombia ante Perú y a las 15 con Uruguay frente a Chile.

En la rama masculina, Chile y Brasil jugarán desde las 16.30 y Perú enfrentará a Colombia a las 18.

Argentina cerrará la actividad del día en polo acuático desde las 19.30 frente a Uruguay.

Raquetbol, karate y taekwondo

Rosario tendrá una importante cantidad de definiciones en deportes de combate y raqueta.

El raquetbol comenzará a las 9 con las semifinales individuales y continuará durante todo el día con los cuadros de dobles.

La final individual femenina se disputará a las 14.15 y la masculina a las 15. Luego llegarán las definiciones de dobles femenino, masculino y mixto.

El karate tendrá competencias desde las 9 y sus finales comenzarán a las 14, con definiciones de kumite femenino y masculino.

El taekwondo disputará desde las 10 la primera sesión de las categorías femeninas de hasta 67 y más de 67 kilos y masculinas de hasta 80 y más de 80.

Desde las 15 se realizarán los repechajes, combates por el bronce y las finales.

Una tarde cargada de finales en Santa Fe

El segundo bloque del atletismo comenzará a las 18 con el lanzamiento de bala correspondiente al heptatlón femenino.

A las 18.10 se disputará la final masculina de los 400 metros con vallas y a las 18.15 comenzará la definición femenina de salto con garrocha.

El Atletismo tuvo su primera jornada con una actividad muy cargada y medallas argentinas.Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Crédito: Fernando Nicola

Los 400 metros con vallas femeninos tendrán su final a las 18.30 y diez minutos después llegará la definición masculina de lanzamiento de jabalina.

A las 18.50 se correrá la final masculina de los 200 metros y a las 19.05 será el turno de las mujeres.

La jornada de atletismo se completará a las 19.20 con los 200 metros del heptatlón y a las 19.40 con la final mixta del relevo 4x400.

La escalada también entregará medallas en Santa Fe. Las clasificaciones de velocidad femenina y masculina comenzarán al mediodía y ambas finales están programadas para las 19.

Handball y softbol para el cierre

El handball masculino tendrá tres partidos en Santa Fe. Chile enfrentará a Uruguay desde las 14.30 y Paraguay jugará frente a Brasil a las 17.

Argentina cerrará la jornada de la disciplina desde las 19.30 ante Perú.

El softbol masculino tendrá actividad en Paraná. Perú y Bolivia jugarán a las 15.30, mientras que Venezuela enfrentará a Bolivia desde las 18.

Argentina tendrá su partido desde las 20.30 frente a Perú por la fase preliminar.

Rosario tendrá además desde las 18 las finales de dobles masculino, femenino y mixto de squash, mientras que Rafaela será escenario de las semifinales femenina y masculina de pádel.

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