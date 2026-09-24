Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 continuarán este jueves 24 de septiembre con una extensa programación que tendrá actividad en Santa Fe, Rosario, Rafaela, Paraná y Mar del Plata.
Juegos Suramericanos: la agenda completa del jueves 24 de septiembre
La jornada tendrá finales de atletismo, canotaje, tiro con arco, taekwondo, karate y escalada, además de múltiples presentaciones argentinas.
La jornada incluirá surf, atletismo, squash, raquetbol, bádminton, karate, canotaje, tiro con arco, voleibol, tenis, tenis de mesa, taekwondo, pádel, polo acuático, escalada, equitación, handball y softbol.
Argentina volverá a tener distintos compromisos durante el día, principalmente en polo acuático, handball y softbol, además de la participación nacional en las disciplinas individuales.
Atletismo y canotaje desde temprano
La actividad comenzará a las 8 en Mar del Plata con distintas rondas y repechajes de shortboard, longboard y bodyboard, tanto femeninos como masculinos.
Santa Fe tendrá su primera final a las 8.15, con el lanzamiento de jabalina femenino. A las 8.40 se definirán los 800 metros masculinos y desde las 8.55 se disputará la final masculina de salto en largo.
A las 9 llegará la definición femenina de los 800 metros, mientras que también comenzará el heptatlón con los 100 metros con vallas.
El atletismo continuará a las 9.20 con la final masculina de los 5.000 metros y a las 9.50 será el turno de la misma distancia femenina.
En simultáneo comenzarán las finales del canotaje velocidad. A las 9 se disputará el K2 500 metros femenino y diez minutos después el masculino.
También habrá definiciones de C1 500 metros: la femenina será a las 9.20 y la masculina comenzará a las 9.30.
Canotaje y tiro con arco concentran medallas
Desde las 9.40 comenzarán en Santa Fe los cruces eliminatorios del canotaje slalom, con competencias femeninas y masculinas de K1 y C1 Parallel Slalom.
La programación tendrá cuartos de final y semifinales durante toda la mañana antes de las definiciones previstas desde las 14.
El canotaje velocidad volverá a entregar medallas a las 11.30 con la final femenina del K1 200 metros y a las 11.40 con el C1 200 metros.
Rosario tendrá desde las 9.15 las eliminatorias individuales de tiro con arco. El recurvo femenino y el compuesto masculino avanzarán durante la mañana desde dieciseisavos hasta semifinales.
Por la tarde comenzarán los cuadros de compuesto femenino y recurvo masculino, con eliminatorias desde las 15.15 y semifinales a partir de las 17.
Argentina, con actividad en polo acuático
El seleccionado argentino femenino de polo acuático tendrá su presentación desde las 12 frente a Brasil en Rosario.
La programación continuará a las 13.30 con Colombia ante Perú y a las 15 con Uruguay frente a Chile.
En la rama masculina, Chile y Brasil jugarán desde las 16.30 y Perú enfrentará a Colombia a las 18.
Argentina cerrará la actividad del día en polo acuático desde las 19.30 frente a Uruguay.
Raquetbol, karate y taekwondo
Rosario tendrá una importante cantidad de definiciones en deportes de combate y raqueta.
El raquetbol comenzará a las 9 con las semifinales individuales y continuará durante todo el día con los cuadros de dobles.
La final individual femenina se disputará a las 14.15 y la masculina a las 15. Luego llegarán las definiciones de dobles femenino, masculino y mixto.
El karate tendrá competencias desde las 9 y sus finales comenzarán a las 14, con definiciones de kumite femenino y masculino.
El taekwondo disputará desde las 10 la primera sesión de las categorías femeninas de hasta 67 y más de 67 kilos y masculinas de hasta 80 y más de 80.
Desde las 15 se realizarán los repechajes, combates por el bronce y las finales.
Una tarde cargada de finales en Santa Fe
El segundo bloque del atletismo comenzará a las 18 con el lanzamiento de bala correspondiente al heptatlón femenino.
A las 18.10 se disputará la final masculina de los 400 metros con vallas y a las 18.15 comenzará la definición femenina de salto con garrocha.
Los 400 metros con vallas femeninos tendrán su final a las 18.30 y diez minutos después llegará la definición masculina de lanzamiento de jabalina.
A las 18.50 se correrá la final masculina de los 200 metros y a las 19.05 será el turno de las mujeres.
La jornada de atletismo se completará a las 19.20 con los 200 metros del heptatlón y a las 19.40 con la final mixta del relevo 4x400.
La escalada también entregará medallas en Santa Fe. Las clasificaciones de velocidad femenina y masculina comenzarán al mediodía y ambas finales están programadas para las 19.
Handball y softbol para el cierre
El handball masculino tendrá tres partidos en Santa Fe. Chile enfrentará a Uruguay desde las 14.30 y Paraguay jugará frente a Brasil a las 17.
Argentina cerrará la jornada de la disciplina desde las 19.30 ante Perú.
El softbol masculino tendrá actividad en Paraná. Perú y Bolivia jugarán a las 15.30, mientras que Venezuela enfrentará a Bolivia desde las 18.
Argentina tendrá su partido desde las 20.30 frente a Perú por la fase preliminar.
Rosario tendrá además desde las 18 las finales de dobles masculino, femenino y mixto de squash, mientras que Rafaela será escenario de las semifinales femenina y masculina de pádel.