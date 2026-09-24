Panamá volvió a celebrar un oro en el atletismo de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Chamar Chambers se quedó con el primer puesto en los 800 metros y, después de la carrera, repasó una definición en la que debió cambiar sobre la marcha la estrategia que había preparado junto a su entrenador.
Chamar Chambers ganó los 800 metros y destacó la renovada pista del CARD
Chamar Chambers se quedó con el oro en los 800 metros y destacó la renovada pista del CARD, donde además recibió el aliento del público argentino: “Me hizo sentir en casa”.
“Ha sido una sensación muy gratificante porque hemos trabajado durísimo. Todos los corredores trabajamos para ganar, pero el que gana el día de la carrera es el que mejor esté preparado en el momento”, explicó el atleta panameño.
Chambers sabía que la final tendría rivales fuertes y que cualquier margen podía ser determinante. Por eso decidió asumir el protagonismo desde los primeros metros.
“Sabía que tenía corredores muy fuertes, de mi propio nivel, y si regalaba un metro, dos metros, me iba a costar. Entonces quise salir a la punta para poder obligarlos a ellos de que me persigan a mí y dar lo mejor de mí en cada zancada”, relató.
Cambió el plan y tomó la punta
La estrategia que había diseñado previamente junto a su entrenador no contemplaba salir primero. La idea era ubicarse detrás de los líderes y esperar el momento adecuado para avanzar.
“Íbamos a ocupar el segundo lugar para no agarrar la punta, pero al ver que pasé los 200 de primero y nadie quería pasar, puse un ritmo yo y salí a correr la carrera”, contó.
La decisión terminó funcionando. Chambers sostuvo el ritmo hasta el final y volvió a quedarse con el título suramericano en los 800 metros.
“Trabajamos mucho, mucho físicamente y mentalmente para volver a ocupar ser campeón de los Juegos Suramericanos en 800 metros”, señaló.
Una pista que dejó al campeón “arriba de las nubes”
Una vez terminada la competencia, el panameño también se refirió a uno de los escenarios centrales de Santa Fe 2026: la renovada pista de atletismo del Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD).
Su descripción fue tan particular como contundente: “La verdad la pista está deliciosa, es como si uno estuviera corriendo arriba de las nubes”.
Chambers destacó las sensaciones que tuvo durante la prueba y valoró poder competir en un escenario renovado especialmente para estos Juegos. “Estoy encantado de poder correr en esta pista y darle una medalla de oro para Panamá”, agregó.
Durante las jornadas de atletismo, la pista del CARD recibió a representantes de distintos países sudamericanos y se convirtió en escenario de finales, podios y grandes actuaciones. Para Chambers, además de ser el lugar donde consiguió el oro, dejó una impresión difícil de olvidar.
Medallero
El aliento que lo hizo sentir en casa
El otro aspecto que sorprendió al campeón panameño estuvo en las tribunas. El acompañamiento durante las pruebas de atletismo fue una constante y Chambers lo sintió incluso cuando la competencia enfrentaba a deportistas de distintos países.
“La afición de Argentina es lo mejor, lo más maravilloso”, aseguró.
El corredor contó que pudo sentir el aliento desde la primera vuelta y que ese respaldo se hizo todavía más fuerte en el tramo decisivo. “Sentir que uno pasa la primera vuelta y te están animando a pesar de que tú eres de otro país, y en los últimos 100 metros sentí esa buena vibra del público argentino”, relató.
Para Chambers, esa energía terminó convirtiéndose en una parte especial de su experiencia en Santa Fe: “Me hizo sentir en casa. Lo di todo hasta la meta y me coroné campeón nuevamente”.