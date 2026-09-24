Juegos Suramericanos 2026

Valentín Soca ganó los 5.000 metros con récord sudamericano y selló el 1-2 para Uruguay

El atleta uruguayo paró el cronómetro en 13m 26s 53c para colgarse la medalla de oro y batir la marca continental. El salteño Matías Reynaga cerró una gran actuación al finalizar en la cuarta colocación.