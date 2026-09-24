En una final de 5.000 metros llanos caracterizada por un ritmo frenético, el uruguayo Valentín Soca se adjudicó la medalla de oro al cruzar la meta con un tiempo de 13 minutos, 26 segundos y 53 centésimas, registro que se convirtió en el nuevo récord sudamericano de la especialidad.
Valentín Soca ganó los 5.000 metros con récord sudamericano y selló el 1-2 para Uruguay
El atleta uruguayo paró el cronómetro en 13m 26s 53c para colgarse la medalla de oro y batir la marca continental. El salteño Matías Reynaga cerró una gran actuación al finalizar en la cuarta colocación.
Con esta marca, Soca no solo superó su propio récord personal sino que desplazó del tope histórico a su compatriota Santiago Catrofe, quien también fue protagonista central de la prueba al finalizar en la segunda posición y asegurar la medalla de plata para la delegación charrúa en un desenlace memorable.
El podio de la competencia se completó con la llegada del ecuatoriano Luis Masabanda, adjudicatario de la presea de bronce tras sostener el embate del grupo perseguidor en los metros finales.
Por su parte, la representación argentina tuvo un desempeño sumamente destacado de la mano del salteño Matías Reynaga. El fondista nacional dio batalla frente a los máximos exponentes de la región y cruzó la línea de llegada en el cuarto lugar, firmando una sólida actuación ante el aliento de los espectadores presentes en Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD).