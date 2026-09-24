La pista y los campos del Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD) de Santa Fe volvieron a ser escenario de actuaciones de primer nivel continental en el marco de los Juegos Suramericanos. En la prueba de lanzamiento de jabalina, la colombiana Flor Ruiz, de 35 años, revalidó su favoritismo de manera contundente al adueñarse de la medalla de oro con una marca de 62 metros y 30 centímetros.
La colombiana Flor Ruiz impuso su jerarquía y ganó el oro en jabalina
Con un lanzamiento de 62.30 metros, la atleta subcampeona mundial dominó la prueba en el CARD. Brasil completó el podio con plata y bronce, mientras que la cordobesa Julieta Salguero finalizó en el sexto lugar.
La representante cafetera, oriunda de la ciudad de Pradera, de amplia y destacada trayectoria internacional, no dio margen a sus perseguidoras y marcó la diferencia desde sus primeros intentos. Su registro final le permitió asegurar el título suramericano en la capital provincial de forma categórica, confirmando la solidez de la escuela de lanzamientos de su país.
El podio de la disciplina lo completó la delegación de Brasil en un cierre ajustado por los escalones restantes. La presea de plata quedó en manos de Jucilene Sales, quien logró una marca de 54.71 metros, superando por apenas dos centímetros a su compatriota Daniella Nisimura, adjudicataria del bronce con un registro de 54.69 metros.
Por su parte, la única representante de la delegación nacional en la final fue la cordobesa Julieta Salguero. En una competencia de alta exigencia, la atleta albiceleste tuvo una actuación firme al alcanzar un lanzamiento de 51.55 metros, marca que la posicionó en el sexto lugar de la clasificación general ante el respaldo del público presente.