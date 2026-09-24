Juegos Suramericanos 2026

La colombiana Flor Ruiz impuso su jerarquía y ganó el oro en jabalina

Con un lanzamiento de 62.30 metros, la atleta subcampeona mundial dominó la prueba en el CARD. Brasil completó el podio con plata y bronce, mientras que la cordobesa Julieta Salguero finalizó en el sexto lugar.