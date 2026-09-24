Juegos Suramericanos 2026

La chilena Valentina Barrientos deslumbró en los 800 metros y se quedó con el oro

Con un sprint sensacional en los últimos 200 metros, la atleta trasandina remontó desde el cuarto lugar, bajó su marca personal y se coronó campeona continental. La rionegrina Martina Escudero terminó en el octavo puesto y fue la única representante argentina.