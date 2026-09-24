La pista del Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD) de Santa Fe fue testigo de una de las definiciones más espectaculares del atletismo en los Juegos Suramericanos. La chilena Valentina Barrientos firmó una actuación memorable en la final de los 800 metros llanos, ejecutando una estrategia de carrera impecable que le permitió quedarse con la medalla dorada y concretar el mejor registro de su carrera deportiva.
La chilena Valentina Barrientos deslumbró en los 800 metros y se quedó con el oro
Con un sprint sensacional en los últimos 200 metros, la atleta trasandina remontó desde el cuarto lugar, bajó su marca personal y se coronó campeona continental. La rionegrina Martina Escudero terminó en el octavo puesto y fue la única representante argentina.
Barrientos mantuvo un andar conservador durante la primera mitad de la competencia, guardando restos físicos para el tramo decisivo. Al ingresar a los últimos 200 metros en la cuarta posición, la atleta trasandina desató un sprint demoledor con el que superó a sus rivales sobre la recta final, cruzando la meta con un tiempo oficial de 2 minutos, 03 segundos y 31 centésimas, marca que se convirtió en su récord personal.
El podio sudamericano se completó con la experimentada uruguaya Déborah Rodríguez, quien se adjudicó la medalla de plata tras registrar 2m 04s 16c, mientras que la presea de bronce quedó en manos de la brasileña Mayara Dos Santos con un tiempo de 2m 04s 26c.
Por el lado de la delegación nacional, la rionegrina Martina Escudero se presentó como la única competidora argentina en la final. Escudero batalló en el pelotón principal durante el primer giro, pero no logró sostener el ritmo en el envión de los metros finales y culminó en la octava colocación con un tiempo de 2m 15s 21c, cerrando así su participación ante el aplauso del público local.